13:53 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые воссоздали лица чешских князей с помощью анализа ДНК
У них были голубые глаза и светлые волосы.
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Программы для распознавания лиц помогли ученым воссоздать лица чешских правителей Спытигнева I и его брата Вратислава I, которые правили в начале X века на землях Чехии, Моравии, Польши, Венгрии и Австрии.
Останки князей обнаружили в Пражском Граде в 1980-х годах. Современные методы помогли реконструировать их облик с большой точностью, сообщает Чешское радио.
Команда просканировала черепа князей, провела радиоуглеродное датирование с помощью современных технологий, а также анализ ДНК останков. Эти данные, а также полученную из ДНК информацию об их питании, здоровье и образе жизни ввели в компьютер и получили трехмерные изображения в деталях.
Анализ ДНК показал, что у князей были голубые глаза и светлые волосы с красноватым оттенком.
Доработать лица чешским исследователям помог бразильский эксперт по криминалистической реконструкции лиц Андре да Коста Мораес. Он детально проработал мускулатуру и мягкие ткани.
Примененные технологии ученые собираются использовать также для реконструкции лица святой Людмилы Чешской, матери Спытигнева I и Вратислава I. 15 сентября исполнится 1100 лет со дня ее гибели.
Анна Лысенко