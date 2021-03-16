Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 «Мало кто об этом знает»: почему россияне не обращаются за пособиями Какими выплатами от государства не пользуются россияне
Фоторепортажи
12В Москве побит исторический рекорд тепла
1010 удивительных изобретений, которые придумали женщины
13:53 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые воссоздали лица чешских князей с помощью анализа ДНК

У них были голубые глаза и светлые волосы.

Программы для распознавания лиц помогли ученым воссоздать лица чешских правителей Спытигнева I и его брата Вратислава I, которые правили в начале X века на землях Чехии, Моравии, Польши, Венгрии и Австрии.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реконструкция лица Спытигнева I

Останки князей обнаружили в Пражском Граде в 1980-х годах. Современные методы помогли реконструировать их облик с большой точностью, сообщает Чешское радио.

Читайте также
Египтологи восстановили историю египетской мумии в глиняном панцире

Команда просканировала черепа князей, провела радиоуглеродное датирование с помощью современных технологий, а также анализ ДНК останков. Эти данные, а также полученную из ДНК информацию об их питании, здоровье и образе жизни ввели в компьютер и получили трехмерные изображения в деталях.

Анализ ДНК показал, что у князей были голубые глаза и светлые волосы с красноватым оттенком.

Доработать лица чешским исследователям помог бразильский эксперт по криминалистической реконструкции лиц Андре да Коста Мораес. Он детально проработал мускулатуру и мягкие ткани.

Примененные технологии ученые собираются использовать также для реконструкции лица святой Людмилы Чешской, матери Спытигнева I и Вратислава I. 15 сентября исполнится 1100 лет со дня ее гибели.

Анна Лысенко

Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое
Во время загрузки произошла ошибка.
Использование вакцины AstraZeneca приостановили на ее «родине»
Игрок МХЛ умер в больнице после матча, не приходя в сознание
Эксперты заявили о высоких рисках отставки глав трех регионов
Путин: историю отношений народов надо изучать на основе фактов
В России выявили схему мошенничества под видом господдержки
Подо льдами Гренландии ученые обнаружили «лес»
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Руководители финских фирм о реакции своего организма на "Спутник"
Она сделала столько подлостей: олимпийская чемпионка о Тарасовой
Кино
Мороз с дочкой, Домогаровы и Добронравовы на премьере фильма Звезды посетили показ семейной картины «Пальма»
Новости партнеров
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
В России появится новый лидер. Глоба предсказал смену власти в стране
"И никакой Украины": озвучен сценарий присоединения Незалежной к России
В России новый порядок выплат пенсий: по 1 000 рублей за каждый год стажа
Gnezdo.ru
Еще одна звездная пара России заявила о разводе
Больная Настя Заворотнюк впервые вышла к народу
28-летний внук Миронова женится: кто избранница
Теперь в армию могут забрать в течении суток
Новости партнеров
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Люди пустили бездомную кошку на ночь домой - утром их ожидал сюрприз
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь