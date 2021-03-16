19:32 (мск), источник: РБК
Кремль допустил дальнейшее снятие ограничений из-за коронавируса
Дмитрий Песков при этом подчеркнул, что коронавирус пока не отступил, в том числе и в Кремле. В Европе же ситуация не такая оптимистичная.
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Статистика по числу зараженных COVID 19 позволяет постепенно снимать ограничения, введенные в связи с пандемией. Об этом журналистам заявил
«Мы все потихоньку выходим из ковидных ограничений. Слава богу, кривая количества инфицированных людей позволяет нам дальше идти по этому пути», — цитирует Пескова агентство ТАСС.
При этом
«Те, кто приходит на совещания, на очные совещания и мероприятия в администрацию президента, должны иметь при себе копию теста, сделанного за последние,
Что касается возобновления авиасообщения с другими странами,
В России за последние сутки диагностировали 9393 новых случая заражения коронавирусом.
Это минимальный показатель с 11 марта.
В начале марта заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что власти города допускают рост числа случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Она при этом предположила, что прирост заболевших будет не таким масштабным, как ранее.
Артем Филипенок