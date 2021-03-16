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19:32 (мск), источник: РБК

Кремль допустил дальнейшее снятие ограничений из-за коронавируса

Дмитрий Песков при этом подчеркнул, что коронавирус пока не отступил, в том числе и в Кремле. В Европе же ситуация не такая оптимистичная.

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Источник: РИА "Новости"

Статистика по числу зараженных COVID 19 позволяет постепенно снимать ограничения, введенные в связи с пандемией. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя массовые мероприятия в Крыму по поводу годовщины референдума о воссоединении полуострова с Россией.

«Мы все потихоньку выходим из ковидных ограничений. Слава богу, кривая количества инфицированных людей позволяет нам дальше идти по этому пути», — цитирует Пескова агентство ТАСС.

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При этом пресс-секретарь президента особо отметил, что, хотя ситуация и улучшилась, коронавирус пока не отступил, в том числе и в Кремле. «Сейчас гораздо лучше. Не так часто, как это было месяца четыре-пять назад, но люди все равно изредка продолжают болеть», — сказал Песков.

«Те, кто приходит на совещания, на очные совещания и мероприятия в администрацию президента, должны иметь при себе копию теста, сделанного за последние, по-моему, двое суток, и также соблюдать масочный режим», — добавил он.

Что касается возобновления авиасообщения с другими странами, пресс-секретарь президента заявил, что это скорее вопрос к федеральному оперативному штабу. «В Европе пока ситуация крайне нестабильная. Тут у нас как раз, скажем так, более оптимистическая картина в этом плане. Наверняка это учитывается нашим штабом при принятии таких решений», — добавил Песков.

В России за последние сутки диагностировали 9393 новых случая заражения коронавирусом.

Это минимальный показатель с 11 марта.

В начале марта заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что власти города допускают рост числа случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Она при этом предположила, что прирост заболевших будет не таким масштабным, как ранее.

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Артем Филипенок

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