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17:35 (мск), источник: Известия

Гинцбург заявил об отсутствии летальных исходов среди привитых «Спутником V»

Ни одного летального исхода после вакцинации от коронавируса российским препаратом «Спутник V» не было зарегистрировано. Об этом в ходе онлайн-брифинга во вторник, 16 марта, сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

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Источник: РИА "Новости"

«Те, кто провакцинировался, они гарантированы от того, что им не придется госпитализироваться и вирус у них не опустится в легкие. То есть тяжелых случаев, не говоря уже о смертельных исходах, в результате столкновения с этим заболеванием у вакцинированных “Спутником V” на очень большой выборе испытуемых не было обнаружено», — отметил он.

Гинцбург также подчеркнул, что «все вакцинированные были защищены». Он напомнил, что отсутствие серьезных побочных эффектов от вакцины зафиксировано независимыми экспертами в разных странах.

13 марта Гинцбург сообщил, что «Спутник V» показал одинаковую эффективность во всех возрастных категориях. По его словам, продолжительность действия препарата составляет около двух лет. По прогнозам, к ноябрю 70% населения страны будет провакцинировано от COVID-19.

Ранее, 4 марта, президент России Владимир Путин отметил, что российские вакцины от коронавируса являются самыми безопасными и эффективными в мире.

Глава государства подчеркивал, что в стране нет ни одного побочного тяжелого случая, кроме повышения температуры у 10% на второй день после вакцинации, однако при этом уровень защиты остается высоким.

Первая в России и мире вакцина от COVID-19 была зарегистрирована 11 августа 2020 года. Препарат «Спутник V» был разработан специалистами Центра имени Гамалеи.

Согласно сведениям, опубликованным в феврале медицинским журналом The Lancet, по результатам третьей фазы клинических испытаний этой вакцины ее эффективность составила 91,6% после анализа данных свыше 19 тыс. добровольцев, в отношении тяжелых случаев COVID-19 — 100%.

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