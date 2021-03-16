15:09 (мск), источник: ТАСС
Шведский эксперт назвал кровотечение возможным побочным эффектом от вакцины AstraZeneca
СТОКГОЛЬМ, 16 марта. /ТАСС/. Нарушение свертываемости крови, которое может быть вызвано вакциной от
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Такой информацией руководствовались власти Швеции, принимая решение о приостановке вакцинации препаратом, заявил во вторник телеканалу SVT государственный эпидемиолог Андерс Тегнель.
«Помимо [пациентов, у которых наблюдалось образование] тромбов, появилась новая группа, у которой был более серьезный тип повреждения их коагуляционной системы», — пояснил он. По словам Тегнеля, симптомы появились через
В настоящее время Европейскому агентству по лекарственным средствам предстоит рассмотреть эти случаи и оценить, действительно ли существует связь с вакцинацией. В Швеции таких случаев не зарегистрировано.
Ранее ряд стран приостановил использование вакцины от AstraZeneca. Причиной стали сообщения об образовании тромбов в крупных сосудах при нарушении свертываемости крови у привившихся. В свою очередь регулятор ЕС сообщил, что 18 марта рассмотрит все поступившие данные по вакцине от коронавируса, разработанной