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15:09 (мск), источник: ТАСС

Шведский эксперт назвал кровотечение возможным побочным эффектом от вакцины AstraZeneca

СТОКГОЛЬМ, 16 марта. /ТАСС/. Нарушение свертываемости крови, которое может быть вызвано вакциной от британско-шведской компании AstraZeneca, включает в себя не только тромбоз, но и возможность кровотечения.

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Источник: AFP 2020

Такой информацией руководствовались власти Швеции, принимая решение о приостановке вакцинации препаратом, заявил во вторник телеканалу SVT государственный эпидемиолог Андерс Тегнель.

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«Помимо [пациентов, у которых наблюдалось образование] тромбов, появилась новая группа, у которой был более серьезный тип повреждения их коагуляционной системы», — пояснил он. По словам Тегнеля, симптомы появились через одну-две недели после вакцинации и речь пока идет о 10−15 случаях в Европе. «Но это довольно серьезный побочный эффект, среди более молодых людей. Пока не выявлено, что за этим стоит какое-то другое заболевание», — подчеркнул он.

В настоящее время Европейскому агентству по лекарственным средствам предстоит рассмотреть эти случаи и оценить, действительно ли существует связь с вакцинацией. В Швеции таких случаев не зарегистрировано.

Ранее ряд стран приостановил использование вакцины от AstraZeneca. Причиной стали сообщения об образовании тромбов в крупных сосудах при нарушении свертываемости крови у привившихся. В свою очередь регулятор ЕС сообщил, что 18 марта рассмотрит все поступившие данные по вакцине от коронавируса, разработанной британско-шведской фармацевтической компанией.

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