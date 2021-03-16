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14:54 (мск), источник: Life.ru

Роскомнадзор пригрозил заблокировать Twitter через месяц

Главное условие для соцсети — удалить запрещённый контент, иначе блокировки не миновать.

Источник: РИА "Новости"

Роскомнадзор заблокирует Twitter в России через месяц, если сервис не удалит запрещённую информацию, заявил замглавы ведомства Вадим Субботин.

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«Мы взяли месяц и наблюдаем за реакцией компании Twitter по вопросу удаления запрещённой информации. После чего, в зависимости от действия администрации социальной сети, будут приняты соответствующие решения. Если Twitter не исполнит требования Роскомнадзора, требования российского законодательства, соответственно, будем рассматривать вопрос о полной блокировке сервиса на территории России», — цитирует его ТАСС.

Напомним, утром 10 марта Роскомнадзор замедлил трафик сервиса микроблогов «Твиттера», поскольку компания систематически не исполняла требований по удалению контента, запрещённого в России. В Кремле назвали это вынужденной мерой: по словам Дмитрия Пескова, у россиян должна быть возможность иметь доступ ко всем мировым ресурсам, однако надзорная функция ведомства и состоит в том, чтобы эти ресурсы действовали в правовом поле.

12 марта в Роскомнадзоре заявили, что готовы к диалогу с Twitter, однако представители соцсети пока не выходили на контакт, ответов на запросы тоже не поступало.

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