15:54 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Нидерландах воссоздали запахи 400-летней давности
Так, наслаждаясь классической живописью, можно будет погрузиться в эпоху с головой.
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В галерее «Маурицхейс» в Гааге открылась выставка живописи, которая включает уникальные ароматы 400-летней давности.
Здесь можно почувствовать зловоние каналов Амстердама XVII века, аромат свежего накрахмаленного голландскими хозяйками белья или запах протухшей рыбы на рынке, замаскированный апельсинами.
Среди экспонатов есть и аромат духов из помандера — специального футляра, который носили на цепочке для «защиты» от опасных запахов. 400 лет назад европейцы верили, что болезни передаются вместе со зловонием по воздуху и проникают в организм через поры, но духи и подобные сильные запахи могут их «отпугнуть».
Чтобы ощутить ароматы из прошлого, посетителям достаточно подойти к картине и нажать на педаль внизу.
Кураторы выставки, ссылаясь на исследования нейробиологов, говорят о том, что запахи очень тесно связаны с нашим восприятием реальности, воспоминаниями и ностальгией. Ароматы помогают воспринимать живопись более полно, «переноситься во времени» в соответствующую эпоху.
Выставку можно посетить и виртуально, а набор ароматов заказать по почте. В музее говорят, что подготовили 1,5 тысячи таких коробок.
Анна Лысенко