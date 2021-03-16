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16:22 (мск), источник: BBC News Русская служба

Имя покойного соперника Бэнкси появилось на его граффити в Рединге

Новая работа Бэнкси появилась на стене старой тюрьмы Рэдинга в начале марта, но всего через две недели была частично замазана.

Источник: BBC News Русская служба

Часть граффити работы Бэнкси, которые появились на стене старой тюрьмы в Рединге в ночь на 1 марта, была закрашена красной краской.

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На рисунке был изображен спускающийся по веревке заключенный, похожий на Оскара Уайльда, который когда-то сидел в этой тюрьме.

Снизу под фигурой заключенного в полосатой тюремной робе была изображена пишущая машинка, которая теперь исчезла под надписью «Team Robbo» («Команда Роббо»).

Король Роббо — ныне покойный андерграундный художник — также занимался граффити. Между ним и Бэнкси существовала откровенная вражда, которая закончилась только после смерти Роббо в 2014 году.

Противостояние двух художников началось в 2009 году, когда Бэнкси зарисовал большую часть работы Роббо около Риджентс-канала в лондонском районе Кэмден, изобразив на этом месте расклейщика объявлений.

Старая тюрьма в Рэдинге была закрыта в 2014 году, но по-прежнему находится в собственности у министерства юстиции. Его представитель заявил, что в курсе ситуации, но отказался от дальнейших комментариев.

Появление работы Бэнкси на стенах тюрьмы привело к очередным призывом создать в ее стенах культурный и художественный центр | Источник: BBC News Русская служба

Карен Роуланд, отвечающая в городском совете Рединга за культуру, сказала в интервью Би-би-си, что власти «не могут ничего сделать». «То, что работа была испорчена, конечно, неприятно, но этого следовало ожидать», — сказала она.

Инициативная группа «Спасите Рэдингскую тюрьму», которая борется за то, чтобы создать в ней центр искусств, заявила, что «получить такую новость первым делом после пробуждения — просто ужасно», и что работа была оставлена «уязвимой перед возможным уничтожением».

Тюрьма в Рединге стала всемирно известной после "Баллады Редингской тюрьмы" Оскара Уайльда, который был одним из ее заключенных | Источник: GETTY IMAGES/MORLEY VON STERNBERG

Винс Джон из галереи 1LOVE Art в Бристоле, занимающейся стрит-артом и урбанистическим искусством, сказал, что, судя по всему, те, кто подпортил работу Бэнкси, действовали быстро и не слишком продуманно: «У них не было даже лестницы, поэтому они и не могли забраться выше [пишущей машинки]».

«Жаль, что они это сделали, — продолжил Винс Джон, — хороший реставратор все восстановит почти что в оригинальном виде, но на это нужны деньги, и их придется искать в бюджете Рединга».

Местное отделение полиции сообщило, что об инциденте ей сообщили представители общественности, и теперь она просит откликнуться тех, кому известны хоть какие-то подробности.

В камеры видеонаблюдения утром 1 марта попал человек, что-то делающий на строительных лесах под прикрытием брезента | Источник: PHIL TOWER

Сам Бэнкси ранее подтвердил на своем сайте, что работа на стене тюрьмы принадлежит именно ему.

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