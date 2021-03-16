16:22 (мск), источник: BBC News Русская служба
Имя покойного соперника Бэнкси появилось на его граффити в Рединге
Новая работа Бэнкси появилась на стене старой тюрьмы Рэдинга в начале марта, но всего через две недели была частично замазана.
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Часть граффити работы Бэнкси, которые появились на стене старой тюрьмы в Рединге в ночь на 1 марта, была закрашена красной краской.
На рисунке был изображен спускающийся по веревке заключенный, похожий на Оскара Уайльда, который
Снизу под фигурой заключенного в полосатой тюремной робе была изображена пишущая машинка, которая теперь исчезла под надписью «Team Robbo» («Команда Роббо»).
Король Роббо — ныне покойный андерграундный художник — также занимался граффити. Между ним и Бэнкси существовала откровенная вражда, которая закончилась только после смерти Роббо в 2014 году.
Противостояние двух художников началось в 2009 году, когда Бэнкси зарисовал большую часть работы Роббо около
Старая тюрьма в Рэдинге была закрыта в 2014 году, но
Карен Роуланд, отвечающая в городском совете Рединга за культуру, сказала в интервью
Инициативная группа «Спасите Рэдингскую тюрьму», которая борется за то, чтобы создать в ней центр искусств, заявила, что «получить такую новость первым делом после пробуждения — просто ужасно», и что работа была оставлена «уязвимой перед возможным уничтожением».
Винс Джон из галереи 1LOVE Art в Бристоле, занимающейся
«Жаль, что они это сделали, — продолжил Винс Джон, — хороший реставратор все восстановит почти что в оригинальном виде, но на это нужны деньги, и их придется искать в бюджете Рединга».
Местное отделение полиции сообщило, что об инциденте ей сообщили представители общественности, и теперь она просит откликнуться тех, кому известны хоть
Сам Бэнкси ранее подтвердил на своем сайте, что работа на стене тюрьмы принадлежит именно ему.