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12:41 (мск), источник: BBC News Русская служба

Танцы до 100 лет для здоровья и благотворительности

Танцовщица, которой скоро исполняется 100 лет, решила собрать деньги для благотворительных организаций Национальной системы здравоохранения Британии.

Динки Флауэрс руководила собственной танцевальной школой вплоть до карантина 2020 года. Теперь, накануне своего 100-летнего юбилея, она занимается сбором средств для британских врачей, участвуя в танцевальных тренировках три раза в неделю.

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Танцовщица, объехавшая весь мир, считает важным «не сидеть весь день на заднице».

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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