12:41 (мск), источник: BBC News Русская служба
Танцы до 100 лет для здоровья и благотворительности
Танцовщица, которой скоро исполняется 100 лет, решила собрать деньги для благотворительных организаций Национальной системы здравоохранения Британии.
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Динки Флауэрс руководила собственной танцевальной школой вплоть до карантина 2020 года. Теперь, накануне своего 100-летнего юбилея, она занимается сбором средств для британских врачей, участвуя в танцевальных тренировках три раза в неделю.
Танцовщица, объехавшая весь мир, считает важным «не сидеть весь день на заднице».