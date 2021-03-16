Депутат просит проверить законность проведения анатомической выставки на ВДНХ

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
«Девочка потеряла сознание на выставке мертвых человеческих тел “Мир тела” Удивительно, чем руководствовалось ВДНХ, предоставляя свои выставочные площади под этот чудовищный “перформанс”? Направляю соответствующее заявление в Генеральную прокуратуру РФ», — написал депутат.
Земцов также выразил мнение, что за подобные выставки «нужно привлекать к ответственности по статье 244 УК РФ за надругательство над телами умерших».
Выставка Body Worlds открылась на ВДНХ 12 марта. В экспозицию вошли человеческие трупы без кожи, а также отдельные органы, обработанные специальным образом. В РПЦ сочли проведение выставки неприемлемым.