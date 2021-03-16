Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 16 мартаРеферендум в Крыму, первая стыковка в космосе в ручном режиме, битва за Иводзиму и другие события этого дня
Фоторепортажи
12В Москве побит исторический рекорд тепла
1010 удивительных изобретений, которые придумали женщины
18:56 (мск), источник: Газета.Ру

Депутат просит проверить законность проведения анатомической выставки на ВДНХ

Депутат Государственной думы Николай Земцов обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить законность проведения анатомической выставки Body Worlds («Мир тела») патологоанатома Гюнтера фон Хагенса.

26
фотографий
26
фотографий
26
фотографий

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Читайте также
Вид после смерти: скандальная «выставка трупов» пройдет вопреки протестам

«Девочка потеряла сознание на выставке мертвых человеческих тел “Мир тела” Удивительно, чем руководствовалось ВДНХ, предоставляя свои выставочные площади под этот чудовищный “перформанс”? Направляю соответствующее заявление в Генеральную прокуратуру РФ», — написал депутат.

Земцов также выразил мнение, что за подобные выставки «нужно привлекать к ответственности по статье 244 УК РФ за надругательство над телами умерших».

Выставка Body Worlds открылась на ВДНХ 12 марта. В экспозицию вошли человеческие трупы без кожи, а также отдельные органы, обработанные специальным образом. В РПЦ сочли проведение выставки неприемлемым.

Все новости региона
 Россиян предупредили о новой схеме телефонного мошенничества
Известно, почему в Канаде находят кроссовки со ступнями людей
Налоговики активизировали выездные проверки частных лиц
Игрок МХЛ умер в больнице после матча, не приходя в сознание
Сестра Ким Чен Ына посоветовала США «не распускать вонь»
Пять люксовых особняков могут снести из-за их больших размеров
Законопроект об усыплении бездомных собак отозвали из Госдумы
Эксперты посоветовали покупать «ослабевшие» евро и доллары
Gnezdo.ru
Важное заявление Зеленского
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
Водителей ждут серьезные испытания
2 российские книги, которые запретят украинцам
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Володин попросил Терешкову покинуть здание Госдумы
СМИ назвали причину смерти 19-летнего хоккеиста Файзутдинова
Новости партнеров
В России новый порядок выплат пенсий: по 1 000 рублей за каждый год стажа
"И никакой Украины": озвучен сценарий присоединения Незалежной к России
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
Популярные темы на «Детях»
Я-то в чем виновата? 741
Ещё раз С праздником! Вторник, картинки. 580
Про воспитание детей и наши страхи 538
Забавные картинки 529
Леди
Бейонсе, Тейлор Свифт, Билли Айлиш блистали на «Грэмми 2021» Песней года стал сингл с отсылкой к протестам в США
Новости партнеров
О проблемах с сердцем могут рассказать ноги
Категорически запрещено: россиянам объяснили, кому прививку лучше не делать
Евреи российской эстрады - каковы их настоящие фамилии
Парень показал, как без ничего выбраться из глубокой ямы (видео)
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь