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21:23 (мск), источник: BBC News Русская служба

В США родился младенец с антителами к Covid-19, полученными от матери

Педиатры Пол Гилберт и Чэд Рудник из Бока-Ратон, штат Флорида, описали первый, насколько им известно, случай рождения ребенка, в крови которого уже были антитела, защищающие от Covid-19.

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Источник: GETTY IMAGES

По словам доктора Гилберта, в январе беременная сотрудница системы здравоохранения за три недели до родов получила прививку вакцины Moderna, и медики решили воспользоваться этим случаем, чтобы выяснить, могут ли антитела передаваться от матери к ребенку.

Сразу после рождения они взяли анализ крови из пуповины и обнаружили у младенца антитела, которые могли попасть к нему только от матери.

Более того, эти антитела выработались исключительно в результате вакцинации, поскольку еще до родов анализы матери на коронавирус дали отрицательный результат, то есть антитела не могли выработаться у нее в крови естественным путем в ходе борьбы организма с коронавирусом.

Врачи надеются, что их открытие послужит поводом для дальнейшего изучения преимуществ материнской вакцинации, которая, как выясняется, может обеспечить новорожденным защиту от коронавируса.

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