20:14 (мск), источник: Коммерсантъ
Отказ от AstraZeneca стал вирусным
Мир раскололся на сторонников и противников
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В Европе нарастает озабоченность возможными побочными эффектами вакцины от коронавируса, которую производит
Побочные эффекты препарата
Вакцина AstraZeneca, разработанная при участии Оксфордского университета, — один из наиболее популярных препаратов против COVID-19 в мире, в частности в Европе.
Эффективность вакцины оценивается в 70% — на 20−25% ниже, чем у ее аналогов. Прививочная кампания стартовала в ЕС в конце декабря. В начале марта, однако, некоторые европейские страны стали сообщать о серьезных побочных эффектах использования
В частности, о летальных исходах после прививки ранее сообщали Нидерланды, Австрия, Эстония и Дания. 10 марта EMA заявило, что на территории Европейской экономической зоны среди 5 млн человек, получивших инъекцию вакцины AstraZeneca, было зафиксировано 30 случаев тромбоэмболии — потенциально смертельного заболевания, при котором происходит закупорка жизненно важных кровеносных сосудов тромбом. Вероятность возникновения заболевания, таким образом, составляет лишь 0,0006%.
В качестве реакции на сообщения о таких случаях в ВОЗ и EMA ранее рекомендовали продолжить использование препарата. Компания AstraZeneca также заявила о том, что доказательств повышенного риска возникновения тромбов от созданного ею препарата нет и что вакцина «хорошо переносится». При этом EMA дополнительно изучает сложившуюся ситуацию и, как ожидается, 18 марта представит новые данные о наличии или отсутствии связи тромбоза с вакциной.
Это Австрия, Болгария, Дания, Эстония, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Румыния, Португалия, Словения, Франция и ФРГ. Временно прекратить применение вакцины решили и на ее «родине» — в Швеции. Как сообщило сегодня Шведское агентство по здравоохранению, в самом королевстве о побочных эффектах препарата не сообщалось, решение стало мерой предосторожности — до тех пор пока EMA не завершит свое расследование.
Некоторые другие страны также уже заявили, что не одобрят вакцину AstraZeneca (Венесуэла) или отложат начало вакцинирования (Гвинея-Бисау).
Впрочем, в целом за пределами ЕС препарат AstraZeneca воспринимают с гораздо меньшим скептицизмом. Так, в Индии, Египте, Таиланде, Мексике, Марокко, Австралии, Канаде и Нигерии уже заявили, что продолжат вакцинацию.
«Польза от вакцины
Отказываться от AstraZeneca (правда, индийского производства) не собираются и на Украине. «Я не вижу никаких проблем (с безопасностью вакцины для жизни людей.— “Ъ”), не о чем говорить», — заявил сегодня министр здравоохранения страны Максим Степанов в эфире телеканала ICTV. При этом вчера стало известно, что главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на 13-й день после того, как привился вакциной AstraZeneca, заразился коронавирусом.
«Еврокомиссия не вовлечена в принятие решений стран ЕС приостановить прививки вакциной AstraZeneca. Это вопрос национальной компетенции», — заявил сегодня официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.
Он подчеркнул, что все вакцины, находящиеся в портфеле союза, «прошли детальную оценку» ЕМА.
Приостановку применения вакцины также раскритиковал председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери. «К сожалению, эта на самом деле хорошая и эффективная вакцина вследствие потока информации о ней и приостановки использования вакцины во многих странах не сразу получит высокое признание среди населения, — сказал он сегодня медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland. — То, что у людей возникают тромбозы и легочные эмболии, необязательно имеет отношение к вакцине».
«Нет прямой причины связывать случаи тромбоэмболии с применением вакцины. Скорее всего, нынешняя ситуация связана с повышенными вниманием к вакцинам и их эффектам, — сообщил “Ъ” молекулярный биолог Сергей Харитонов. — Массовый отказ от AstraZeneca понятен как политический шаг, как популистский ход европейских политиков. С одной стороны, тот, кто хотел привиться, привьется другой вакциной. С другой — для тех, кто сомневался, решение приостановить использование вакцины будет монеткой в копилочку, чтобы не прививаться. Это в целом плохо для компании AstraZeneca и абсолютно точно снизит темпы вакцинации. Понятно, что с медицинской точки зрения такой резкий и массовый отказ пока что не обоснован».
При этом Харитонов сказал: «Очевидно, что такие случаи так или иначе происходят, поскольку речь идет об огромном числе людей и наверняка можно найти
Марина Коваленко