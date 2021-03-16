В Великобритании могут снести пять люксовых особняков из-за их больших размеров

В середине марта в суде британского города Болтон, графство Манчестер, начались новые слушания относительно судьбы пяти люксовых особняков (каждый стоимостью более одного миллиона долларов), расположенных в живописной местности на холме на окраине города.
Строительная компания Sparkle Developments получила разрешение на строительство пяти домов в августе 2014 года, но уже в 2016 году строительство почти готовых зданий было приостановлено.
Как оказалось, все дома были примерно на 30% больше заявленной площади, и не соответствовали согласованному с администрацией проекту.
К тому времени дома уже были проданы, но некоторые строительные и отделочные работы еще не проводились.
В 2018 году суд вынес постановление о сносе всех пяти особняков, но в строительной компании подали апелляцию и предоставили новый проект в качестве альтернативы. Совет Болтона новый план застройки не поддержал, отметив, что гигантские особняки (с прилегающими постройками и расширенной территорией) портят местный пейзаж.
После нескольких лет судебных тяжб решение по поводу люксовых особняков так и не было принято. Однако вместо строительной компании спор за судьбу домов теперь ведут владельцы недостроенных коттеджей, которые не просто потеряют свои дома, но и вложенные в них миллионы (включая расходы на адвокатов и налоги, которые они уже несколько лет платят за свои особняки).
Начавшийся в марте новый суд должен уже поставить точку в этом вопросе, но, по прогнозам специалистов, особняки все-таки будут снесены, пишет местное издание The Bolton news.