Небраска против Колорадо: в США два штата устроили «мясную войну»

В феврале этого года губернатор Колорадо Джаред Полис подписал документ, в котором призвал жителей штата на один день — 20 марта— отказаться от употребления мяса. Этот день он назвал «Днем без мяса».
По мнению Полиса, исключение продуктов животного происхождения из рациона снижает риск различных болезней, включая сердечные и онкологические заболевания. «Рацион на основе растений помогает защитить окружающую среду за счет уменьшения углеродного следа, сохранения лесов, лугов и мест обитания диких животных, а также снижает уровень загрязнения водных путей», — говорится в заявлении политика.
В 2019 году Полис стал первым открытым губернатором-геем в истории Соединенных Штатов, а его партнер — Марлон Рейс давно является веганом. Би-би-си отмечает, что сам политик также не ест мясо.
В ответ на это заявление соседний штат Небраска выступил с критикой — губернатор Пит Рикеттс назвал это «прямым нападением на образ жизни штата» и объявил 20 марта «Днем мяса в меню». По его словам, производство говядины — это крупнейшая отрасль в Небраске.
«Сельское хозяйство — это сердце и душа Небраски, и 45 700 ферм поддерживают наш штат из года в год», — отмечал губернатор. В министерстве сельского хозяйства штата заявили, что в этой сфере работает каждый четвертый житель Небраски, а владельцы местных ранчо ежегодно продают мясных продуктов на $12 млрд.
«Если бы вы избавились от говядины в нашей стране, вы бы подорвали нашу продовольственную безопасность, важную часть здорового питания, а также разрушили бы отрасль в нашем штате», — отметил Рикеттс.
20 марта в разных странах традиционно отмечается Международный день без мяса (International Day Without Meat). Этот день получил свое название в 1985 году, благодаря «Движению за права сельскохозяйственных животных» (FARM) в США. В этот день активисты проводят акции по всему миру, на которых предлагают людям не есть мясо хотя бы один день, рассказывая при этом о преимуществах безубойного питания, а некоторые магазины и рестораны отказываются от продажи мяса.