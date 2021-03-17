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13:01 (мск), источник: BBC News Русская служба

Уроки музыки для птиц. Зачем ученые учат пернатых их собственным песням

Регентов-медоедов, птиц, живущих в Австралии, в природе осталось так мало, что они забыли свои песни.

Источник: MURRAY CHAMBERS
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«У них нет возможности пообщаться с себе подобными, чтобы узнать, а как же они должны звучать», — говорит Росс Крейтс, член группы по исследованию редких птиц при Австралийском национальном университете в Канберре.

В природе осталось всего 300 особей регентов-медоедов, и чтобы сохранить их уникальное звучание, ученые дают им послушать их собственные песни.

Конечно, музыкальные уроки доступны только тем медоедам, которые живут в неволе, под наблюдением ученых. Этих птиц осталось так мало, а ареал их обитания такой большой (примерно как десять Великобританий), что найти их, чтобы дать послушать им их звуки в природе, просто невозможно.

Если самец регента-медоеда поет чужую песню, самка не будет с ним спариваться | Источник: LACHLAN L. HALL
Певчие птицы разучивают свои песни так же, как люди учатся говорить. То есть с младенчества повторяя сначала звуки, а затем слова тех, кто их окружает.

Когда ученые отправились в экспедицию по изучению регентов-медоедов, они нашли этих редких птиц. Но они пели совсем не те песни, которые должны петь. «Они пели песни других птиц», — говорит доктор Крейтс.

В дикой природе осталось всего 300 регентов-медоедов | Источник: MICK RODERICK

«Когда птицы покидают гнездо и уходят в большой мир, им необходимо общаться с сородичами, чтобы они могли слушать, как они поют, и повторять эту песню», — объясняет доктор Крейтс. Но популяция регента-медоеда сократилась на 90%, и теперь они буквально не слышат друг друга. «И в конечном итоге разучивают песни других видов», — сокрушается ученый.

Птицам, которые живут в неволе, ставят записи с их оригинальными песнями, чтобы научить их петь правильно | Источник: DAVID STOWE
И дело совсем не в том, что чужие песни хуже.

«Если самцы регентов-медоедов поют не свою песню, самки не могут спариваться с ними и размножаться», — говорит доктор Крейтс. Поэтому ученые используют записи этих птиц, чтобы научить содержащихся в неволе медоедов их собственной песне.

«Мы надеемся, что если они услышат то, что им следует петь, они станут петь сами», — говорят создатели проекта по увеличению популяции регентов-медоедов в дикой природе.

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