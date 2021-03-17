Уроки музыки для птиц. Зачем ученые учат пернатых их собственным песням

13:01 (мск), источник: BBC News Русская служба
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«У них нет возможности пообщаться с себе подобными, чтобы узнать, а как же они должны звучать», — говорит Росс Крейтс, член группы по исследованию редких птиц при Австралийском национальном университете в Канберре.
В природе осталось всего 300 особей
Конечно, музыкальные уроки доступны только тем медоедам, которые живут в неволе, под наблюдением ученых. Этих птиц осталось так мало, а ареал их обитания такой большой (примерно как десять Великобританий), что найти их, чтобы дать послушать им их звуки в природе, просто невозможно.
Когда ученые отправились в экспедицию по изучению
«Когда птицы покидают гнездо и уходят в большой мир, им необходимо общаться с сородичами, чтобы они могли слушать, как они поют, и повторять эту песню», — объясняет доктор Крейтс. Но популяция
«Если самцы
«Мы надеемся, что если они услышат то, что им следует петь, они станут петь сами», — говорят создатели проекта по увеличению популяции