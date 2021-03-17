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11:17 (мск), источник: Газета.Ру

У россиянина отобрали полмиллиона рублей, выигранные в телешоу

Судебные приставы взыскали с жителя Пермского края полмиллиона рублей, выигранные в телешоу, для погашения долга по алиментам.

Источник: РИА "Новости"

Мужчина с 2017 года должен был платить алименты на содержание тяжелобольной дочери, однако своими обязанностями он пренебрег. Отмечается, что в 2020 году он перечислил своему ребенку только 2,5 тысячи рублей, при этом общая сумма долга по алиментам составляла почти полмиллиона.

Приставы не могли найти неплательщика, так как по месту регистрации он не проживал. Установить местонахождение мужчины помогла его бывшая жена, увидевшая его в эфире телешоу на одном из федеральных каналов.

Выяснилось, что должник переехал в Краснодарский край, и выигранные деньги планировал потратить на строительство дома. С мужчины взыскали приз в размере 500 тысяч рублей, средства в полном объеме перечислили его экс-супруге.

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