09:17 (мск), источник: РБК
Россияне заявили о желании вернуть прежний пенсионный возраст и казнь
Также россияне выступили за ужесточение наказания за взяточничество и сокращение налогов, показал опрос ВЦИОМ.
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Россияне хотели бы отменить пенсионную реформу, вернуть смертную казнь, уменьшить налоги и ужесточить наказание за коррупцию, следует из результатов опроса ВЦИОМ, передает «РИА Новости».
Еще 3% захотели поменять Конституцию и вернуть предыдущую ее версию, а 2% поддержали отмену моратория на смертную казнь.
На вопрос, какие законы стоило бы ввести, опрошенные назвали ужесточение наказания за взяточничество (7%), законы, направленные на развитие страны (6%) и отменяющие ЕГЭ (5%), а также закон о домашнем насилии (2%). 36% назвали другое, а 54% затруднились ответить.
На каждый из вопросов респонденты могли назвать до пяти вариантов ответа. Опрос был проведен 12 марта, в нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью.
В декабре прошлого года ВЦИОМ спросил россиян, планируют ли они работать после выхода на пенсию. Согласно его результатам, продолжать работать после выхода на пенсию намерен каждый пятый россиянин (22%). Большая часть респондентов — 70% россиян допенсионного возраста — сказали, что не знают точно, будут ли работать после выхода на пенсию, так как, по их словам, это будет зависеть от обстоятельств. Только 7% россиян заявили, что не планируют продолжать работу после выхода на пенсию.