В России за сутки выявили 8 998 заразившихся коронавирусом. Это минимум с 1 октября

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,2%. Всего с начала пандемии, по информации штаба, в стране выявили 4 418 436 заразившихся.
Число выздоровевших после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 10 755, до 4 024 975.
Согласно данным штаба, доля вылечившихся увеличилась до 91,1% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 427 против 443 днем ранее, до 93 364. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,11%, следует из данных штаба.
Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 1 201. Всего в столице с начала пандемии выявили 1 004 481 заболевшего. Прирост, согласно данным штаба, составил 0,12%. Днем ранее было выявлено 1 533 заразившихся.
Из-за коронавируса умерли 53 человека за сутки, всего в столице зарегистрировано 15 925 летальных исходов.