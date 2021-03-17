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11:10 (мск), источник: ТАСС

В России за сутки выявили 8 998 заразившихся коронавирусом. Это минимум с 1 октября

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло на 8 998, это минимум с 1 октября прошлого года, следует из опубликованных в среду данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

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Источник: Агентство «Москва»

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,2%. Всего с начала пандемии, по информации штаба, в стране выявили 4 418 436 заразившихся.

Число выздоровевших после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 10 755, до 4 024 975.

Согласно данным штаба, доля вылечившихся увеличилась до 91,1% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 427 против 443 днем ранее, до 93 364. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,11%, следует из данных штаба.

Ситуация в Москве

Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 1 201. Всего в столице с начала пандемии выявили 1 004 481 заболевшего. Прирост, согласно данным штаба, составил 0,12%. Днем ранее было выявлено 1 533 заразившихся.

Из-за коронавируса умерли 53 человека за сутки, всего в столице зарегистрировано 15 925 летальных исходов.

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