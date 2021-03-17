12:16 (мск), источник: Новости Mail.ru
В турецкой пещере собрали самый дорогой в мире мед
Он попал в Книгу рекордов Гиннесса.
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Турецкий мед Centauri, собранный в горной пещере, признан самым дорогим в мире.
Один килограмм этого лакомства обойдется в 10 тысяч евро, сообщает официальный сайт Книги рекордов Гиннеса.
Мед добывают в пещере, расположенной на высоте 2,5 км над уровнем моря, вдали от городов и деревень в экологически чистом районе. Здешние пчелы живут изолированно и не смешиваются с другими пчелиными семьями.
Centauri добывают только один раз в год, тогда как обычный мед в Турции откачивают 2−3 раза за сезон.
Анна Лысенко