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12:16 (мск), источник: Новости Mail.ru

В турецкой пещере собрали самый дорогой в мире мед

Он попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Турецкий мед Centauri, собранный в горной пещере, признан самым дорогим в мире.

Один килограмм этого лакомства обойдется в 10 тысяч евро, сообщает официальный сайт Книги рекордов Гиннеса.

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Мед добывают в пещере, расположенной на высоте 2,5 км над уровнем моря, вдали от городов и деревень в экологически чистом районе. Здешние пчелы живут изолированно и не смешиваются с другими пчелиными семьями.

По словам компании, продающей мед, он имеет темный цвет, неповторимый горьковатый вкус и богат магнием, калием, фенолами, флавоноидами и антиоксидантами. Эти вещества попадают в мёд из лекарственных трав, посаженных вокруг пещеры.

Centauri добывают только один раз в год, тогда как обычный мед в Турции откачивают 2−3 раза за сезон.

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