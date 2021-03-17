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12:22 (мск), источник: ТАСС

Заболеваемость коронавирусной инфекцией выросла в мире за неделю на 10%

ЖЕНЕВА, 17 марта. /ТАСС/. Более 3 млн случаев заражения коронавирусом было выявлено в мире на минувшей неделе, заболеваемость выросла на 10% по сравнению с предшествующими семью днями. Эти сведения приведены в опубликованном в среду в Женеве еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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«Новых случаев заболевания становится все больше в мире. На прошлой неделе рост составил 10%, а число заразившихся превысило 3 млн», — отметила организация.

В ВОЗ напомнили в этой связи, что в начале января заболеваемость достигла пиковых значений (почти 5 млн новых случаев инфицирования за неделю), однако затем — во второй половине февраля — она снизилась до примерно 2,5 млн случаев за неделю.

Согласно эпидемиологическому бюллетеню ВОЗ, с 8 по 14 марта в мире были зарегистрированы 3 033 213 заразившихся и 58 698 летальных исходов. По состоянию на 14 марта всего насчитывалось 119 212 530 случаев инфицирования и 2 642 612 случаев смерти пациентов.

Особенно заметным рост заболеваемости с 8 по 14 марта был в Юго-Восточной Азии (на 19%), Западно-Тихоокеанском регионе (на 19%) и Восточном Средиземноморье (на 14%), а также в Северной и Южной Америке (на 13%). Смертность выросла в Западно-Тихоокеанском регионе (на 14%) и Восточном Средиземноморье (на 7%), но при этом сократилась в других регионах.

Общее снижение смертности в мире составило за неделю 3%.

В Северной и Южной Америке за семь дней заразились более 1,2 млн человек и умерли более 30 тыс. В Европе зарегистрировано более 1,2 млн новых случаев инфицирования и более 20 тыс. летальных исходов. В Восточном Средиземноморье врачи выявили более 251 тыс. заразившихся, умерли более 2,9 тыс. человек.

В Бразилии число заразившихся увеличилось за неделю более чем на 494 тыс. Далее следуют США (более 461 тыс. новых случаев), Франция (более 161 тыс.), Италия (более 159 тыс.), Индия (более 148 тыс.), Польша (более 111 тыс.), Турция (более 96 тыс.), Чехия (более 77 тыс.), Германия (более 69 тыс.), Россия (более 67 тыс.).

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