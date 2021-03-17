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13:28 (мск), источник: Аргументы и факты

Что за новую категорию льготников предложили ввести в связи с пандемией?

В России может появиться новая категория льготников, которые будут иметь ряд преференций.

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Источник: Агентство «Москва»

В Общественной палате России предложили ввести новую категорию льготников — ликвидатор пандемии коронавируса. С таким предложением выступил первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров. По его словам, в эту категорию льготников должны войти врачи, ученые, волонтеры, сотрудники специальных служб, принимавшие активное участие в борьбе с COVID-19.

Какие льготы могут иметь ликвидаторы пандемии?

Как предлагает член Общественной палаты, ликвидаторам можно предоставить дополнительные дни отпуска, лечение в санаториях и другие социальные гарантии, наподобие тех, которыми сейчас пользуются ликвидаторы аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Петров также предлагает наградить таких людей специальным отличительным знаком.

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Петров считает, что сейчас стоит задуматься о социальной поддержке тех, кто принимал участие в борьбе с коронавирусом в стране, так как борьба с инфекцией в России проходит «с определенным позитивным успехом». По его мнению, пандемию можно сравнить со взрывом на Чернобыльской АЭС. После ликвидации аварии участникам борьбы с радиационным заражением был присвоен статус ликвидатора последствий аварии на ЧАЭС. Впоследствии ликвидаторы получили ряд льгот и социальных гарантий.

Ранее в правительстве России заявили о возможности дополнительных страховых выплат тем, кто, не будучи медицинским работником, занят в борьбе с коронавирусом. Страховые выплаты в случае болезни хотят распространить не только на медперсонал в ковидных госпиталях, но и на задействованных там волонтеров. Как заявил во время встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» президент Владимир Путин, это потребует дополнительных вложений — около 10 млрд руб.

Какую помощь сейчас оказывают медикам?

На случай заражения коронавирусной инфекцией при исполнении должностных обязанностей, повлекшего ущерб для жизни и здоровья медикам, производится единовременная страховая выплата в размере 68 811 рублей.

Согласно указу президента Российской Федерации от 6 мая 2020 года № 313 «О предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников» кроме выплат на случай временной нетрудоспособности, для медиков предусмотрены дополнительные страховые выплаты:

  • в случае смерти в результате инфицирования новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) при исполнении им трудовых обязанностей — в размере 2 752 452 рубля;.
  • в случае стойкой утраты трудоспособности в результате развития осложнений после перенесенного заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), при исполнении им трудовых обязанностей: инвалиду I группы — 2 064 339 рублей; инвалиду II группы — 1 376 226 рублей; инвалиду III группы — 688 113 рублей.

Все единовременные выплаты производятся сверх выплат, предусмотренных федеральным законом «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». Право на получение единовременной страховой выплаты возникает со дня наступления страхового случая.

Помимо федеральных выплат, власти регионов выделяют средства на поддержку медиков, работающих в условиях пандемии, из бюджетов субъектов. Как правило, они касаются сотрудников медучреждений, которые не подпадают под действие постановлений правительства РФ о выплатах. Так, в некоторых областях доплаты получают лифтеры, уборщицы, технические работники медучреждений, где оказывается помощь заразившимся коронавирусной инфекцией.

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