На поле в Италии появилось изображение вакцины «Спутник-V»

Итальянский ландшафтный художник Дарио Гамбарин, который создает масштабные картины с помощью трактора на полях, посвятил свою новую работу российской вакцине против коронавируса «Спутник-V».
Гигантская картина, изображающая ампулу с надписью SPUTNIK-V, появилась на поле в коммуне Кастаньяро, на севере Италии, в середине марта.
После обнаружения рисунка на поле, Гамбарин официально подтвердил свое авторство и пригласил всех желающих приехать и посмотреть на новую работу. По словам художника, ее создание было спонтанной импровизацией, вдохновленной актуальной новостью о том, что в Италии скоро начнут производить российскую вакцину.
Сообщается, что хотя Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) еще не одобрило «Спутник-V» для применения в ЕС, РФПИ уже согласовал с компаниями из Италии, Испании, Франции и Германии производство вакцины.
Отметим, что Гамбарин создает рисунки на полях уже более 10 лет. Сюжетами картин он обычно выбирает актуальные новостные повестки. Например, в феврале в 2020 году художник нарисовал стилизованное изображение коронавируса.
Ранее он также рисовал Владимира Путина, Джо Байдена, Фиделя Кастро, Грету Тунберг и других известных личностей, пишет издание Formiche.