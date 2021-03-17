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17:34 (мск), источник: Новости Mail.ru

В чешских зоопарках шимпанзе «общаются» по видеосвязи

Для животных установили огромные мониторы.

Шимпанзе из зоопарка «Двур Кралове» в Чехии ежедневно «общаются» со своими сородичами из зоопарка Брно по видеосвязи в Zoom.

Животные наблюдают друг за другом на специально установленных больших экранах, хотя звук при этом отключен. Так в зоопарках, которые закрылись на карантин в декабре, пытаются не дать животным заскучать, сообщает CNN.

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«Вначале они подходили к экрану с защитными или угрожающими жестами, было взаимодействие», — сказала Габриэла Линхартова, смотритель из зоопарка «Двур Кралове». Позже животные переключились в режим «я смотрю телевизор», добавила она.

Видеоконференции шимпанзе длятся ежедневно с 8:00 до 16:00. За ними можно наблюдать на официальных сайтах двух зоопарков.

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