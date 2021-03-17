20:06 (мск), источник: Новости Mail.ru
Остров в Шотландии продают по цене лондонского гаража
Стать владельцем собственного острова можно за 110 тысяч долларов
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Аукционный дом Future Auctions, который занимается продажей недвижимости в Великобритании и Ирландии, выставил на торги отдаленный остров
На острове площадью 4,5 гектаров нет никаких построек, зато есть небольшой естественный пляж и собственный лес. Он расположен рядом со знаменитым островом Эйлиан Тиорам, на котором находятся руины известного замка Тиорам.
В течение нескольких поколений
Остров выставлен на торги за 110 тысяч долларов, что соответствует стоимости крохотной однокомнатной квартиры в Глазго или гаража в Лондоне, пишет The Sun.
Екатерина Гура