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20:06 (мск), источник: Новости Mail.ru

Остров в Шотландии продают по цене лондонского гаража

Стать владельцем собственного острова можно за 110 тысяч долларов

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Аукционный дом Future Auctions, который занимается продажей недвижимости в Великобритании и Ирландии, выставил на торги отдаленный остров Дир-Айлэнд (также известный как Эйлин-ан-Фейд), расположенный на озере Лох-Мойдарт, в Западном Нагорье в Шотландии.

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На острове площадью 4,5 гектаров нет никаких построек, зато есть небольшой естественный пляж и собственный лес. Он расположен рядом со знаменитым островом Эйлиан Тиорам, на котором находятся руины известного замка Тиорам.

В течение нескольких поколений Дир-Айлэнд принадлежал династии Мойдарт, но кто продает его сейчас — неизвестно.

Остров выставлен на торги за 110 тысяч долларов, что соответствует стоимости крохотной однокомнатной квартиры в Глазго или гаража в Лондоне, пишет The Sun.

Екатерина Гура

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