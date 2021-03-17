Опубликовано The Pearl of Door County Суббота, 13 марта 2021 г.
20:16 (мск), источник: Новости Mail.ru
В США собака угнала автомобиль и врезалась в здание галереи
В результате инцидента никто не пострадал
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Необычное происшествие произошло в американском городе
Когда владелица галереи Меган Лундал увидела за рулем авто собаку, она рассмеялась, а потом долго пыталась объяснить увиденное полицейским и управляющему менеджеру здания.
Как рассказал владелец овчарки, он поставил джип на ручной тормоз и на пару минут вышел в булочную за хлебом. Видимо, в этот момент собака
Екатерина Гура