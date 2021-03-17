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20:16 (мск), источник: Новости Mail.ru

В США собака угнала автомобиль и врезалась в здание галереи

В результате инцидента никто не пострадал

Необычное происшествие произошло в американском городе Стерджен-Бэй в штате Висконсин. Австралийская овчарка по кличке Келли угнала хозяйский джип и, проехав пару метров, врезалась на нем в здание художественной галереи.

Опубликовано The Pearl of Door County Суббота, 13 марта 2021 г.

Когда владелица галереи Меган Лундал увидела за рулем авто собаку, она рассмеялась, а потом долго пыталась объяснить увиденное полицейским и управляющему менеджеру здания.

Как рассказал владелец овчарки, он поставил джип на ручной тормоз и на пару минут вышел в булочную за хлебом. Видимо, в этот момент собака каким-то образом сняла машину с ручника и поехала кататься. Правда проехать она успела лишь пару метров, пока ее не остановила бетонная стена здания напротив. В результате инцидента никто не пострадал, сообщает NBC12.

Екатерина Гура

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