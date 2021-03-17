Россиян с антителами к коронавирусу призвали носить маски

Попова уточнила, что у человека с иммунитетом вирус может находиться на слизистых носа и в носоглотке. При этом вирус остается живым и способен передаться другим людям.
Она указала, что если родственник плохо себя чувствует, его нужно изолировать по возможности в свободной комнате, в которую больше никто не будет входить.
Ранее Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, но остается напряженной. По ее словам, количество заболевших ежедневно снижается. Она добавила, что средненедельный показатель заболевших менее семи человек на 100 тысяч в сутки.