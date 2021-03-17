Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 «Мало кто об этом знает»: почему россияне не обращаются за пособиями Какими выплатами от государства не пользуются россияне
Фоторепортажи
18Беспорядки в Испании
26Body Worlds
22:17 (мск), источник: РБК

Попова назвала долю не получивших антитела после вакцинации от COVID-19

В мире у примерно 10% сделавших прививку от коронавируса не вырабатываются антитела. Об этом в интервью телеканалу «Россия 1» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она рекомендовала в таком случае посоветоваться с врачом о том, следует ли пройти повторную вакцинацию.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

«Здесь главное, чтобы общая часть населения в стране была защищена. И тогда те 10%, которые не могут выработать иммунитет, тоже окажутся защищены ровно потому, что вирусу негде будет распространиться», — сказала Попова.

По словам Поповой, это касается не только вакцин от коронавируса, но и любых вакцин. На вопрос о том, нужно ли в случае отсутствия антител после вакцинации делать третью прививку, Попова сказала, что «следует прислушаться к мнению врача».

По словам экспертов, для того чтобы выяснить продолжительность действия вакцин, необходимы дополнительные исследования.

«Антитела вырабатываются, чтобы как можно быстрее начать бороться с вирусом, если он попадет в организм повторно. Но существует много других механизмов — например, клетки иммунной памяти», — сказала РБК инфекционист, педиатр, профессор кафедры педиатрии Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М. Ф. Владимирского Елена Мескина.

Она добавила, что антитела не гарантируют иммунитет к вирусу.
Читайте также
Россиян с антителами к коронавирусу призвали носить маски

Как заявил РБК инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев, перед повторной вакцинацией при малом количестве антител необходимо проконсультироваться с врачом. При этом директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович отметила, что повторная вакцинация может быть полезна для формирования более устойчивого развития иммунитета, поскольку антитела существуют в организме не более шести месяцев.

На данный момент в России зарегистрированы три вакцины — «Спутник V», разработанный в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» Роспотребнадзора и «КовиВак», созданный Научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова. В середине января в стране приступили к массовой вакцинации населения против COVID-19.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Почему Байден считает Путина убийцей
Мужчина умер через восемь минут после вакцинации от COVID-19
Посол России в США был вызван в Москву для консультаций
Россиян с антителами к коронавирусу призвали носить маски
В Думе захотели запретить отчуждение территории без референдума
Силуанов раскрыл план действий в случае санкций против госдолга
Российский рынок отреагировал на заявления президента США
Арестован глава трех спортивных федераций РФ
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Руководители финских фирм о реакции своего организма на "Спутник"
Как самая некрасивая девочка школы пошла на выпускной
Авто
Jaguar установил рекорд скорости на льду Байкала Спорткар разогнали почти до трех сотен километров в час
Кино
Клава Кока стала лицом телеканала Звезда «Орла и решки» снялась в промороликах «Субботы!» и работает над саундтреком для канала
Новости партнеров
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Люди пустили бездомную кошку на ночь домой - утром их ожидал сюрприз
Причины, по которым Шейнина больше нет на Первом канале
Популярные темы на «Детях»
Дочь получила травму в школе 360
Права отца 248
Такое поведение связано с психикой? 119
Обо всём на свете 117
Дом
60 млн за двушку в доме, где жил Александр Солженицын
7 удачных примеров оформления узкой прихожей
6 ошибок в интерьере, которые мешают вам отдыхать дома
Убираем зимние вещи так, чтобы они радовали и в следующем сезоне
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь