Попова назвала долю не получивших антитела после вакцинации от COVID-19

«Здесь главное, чтобы общая часть населения в стране была защищена. И тогда те 10%, которые не могут выработать иммунитет, тоже окажутся защищены ровно потому, что вирусу негде будет распространиться», — сказала Попова.
По словам Поповой, это касается не только вакцин от коронавируса, но и любых вакцин. На вопрос о том, нужно ли в случае отсутствия антител после вакцинации делать третью прививку, Попова сказала, что «следует прислушаться к мнению врача».
По словам экспертов, для того чтобы выяснить продолжительность действия вакцин, необходимы дополнительные исследования.
«Антитела вырабатываются, чтобы как можно быстрее начать бороться с вирусом, если он попадет в организм повторно. Но существует много других механизмов — например, клетки иммунной памяти», — сказала РБК инфекционист, педиатр, профессор кафедры педиатрии Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М. Ф. Владимирского Елена Мескина.
Она добавила, что антитела не гарантируют иммунитет к вирусу.
Как заявил РБК инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев, перед повторной вакцинацией при малом количестве антител необходимо проконсультироваться с врачом. При этом директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович отметила, что повторная вакцинация может быть полезна для формирования более устойчивого развития иммунитета, поскольку антитела существуют в организме не более шести месяцев.
На данный момент в России зарегистрированы три вакцины — «Спутник V», разработанный в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» Роспотребнадзора и «КовиВак», созданный Научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова. В середине января в стране приступили к массовой вакцинации населения против COVID-19.