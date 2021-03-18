Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 «Мало кто об этом знает»: почему россияне не обращаются за пособиями Какими выплатами от государства не пользуются россияне
Фоторепортажи
12В Москве побит исторический рекорд тепла
26Body Worlds
02:17 (мск), источник: Lenta.Ru

Ученый назвал главную климатическую угрозу для России

Ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев назвал главной климатической угрозой для России глобальное потепление. По его словам, на территории страны оно идет в 2,5 раза быстрее, чем в других государствах, а в Арктике еще быстрее. Интервью с ученым публикует «Взгляд».

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +10° 76% 764 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: AP 2020

Как объяснил эксперт, этот процесс обусловлен тем, что в средних широтах Северного полушария площадь суши меньше, чем площадь океана. Соответственно, между поверхностью планеты и атмосферой нет эффективного теплообмена, а суша быстрее реагирует на смену температуры.

Киселев отметил, что потепление имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Благодаря повышению температуры, в России можно будет выращивать новые сельскохозяйственные культуры, однако в них будет заводиться больше вредителей. Кроме того, самая серьезная угроза — это таяние вечной мерзлоты.

Из-за деградации этого слоя может произойти масса катастроф и аварий. Например, пострадают объекты, при строительстве которых не учитывали возможность таяния мерзлоты. Кроме того, в атмосферу попадут парниковые газы из нее.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал не бояться изменения климата, так как к концу тысячелетия зима все равно не сократится до двух месяцев.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Учительница уволилась после стриптиза для школьника
Кремль ответил на новые обвинения разведки США в адрес России
Белый дом пообещал «прямолинейный» подход в отношениях с Россией
Россиян с антителами к коронавирусу призвали носить маски
Российский рынок отреагировал на заявления президента США
Арестован глава трех спортивных федераций РФ
В Москве арестован президент ООО ФСБ
Украина возбудила уголовное дело против ФСБ России
Здоровье
Российский врач назвал неочевидные симптомы рака кишечника Если проявились, нужно обязательно сходить к врачу.
Новости партнеров
"И никакой Украины": озвучен сценарий присоединения Незалежной к России
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Дело об отставке Коновалова дошло до верховного суда
Люди пустили бездомную кошку на ночь домой - утром их ожидал сюрприз
Gnezdo.ru
Еще одна звездная пара России заявила о разводе
Что означает ваша фамилия на самом деле. 7 тайн
5 сыновей, которые затмили красотой звездных отцов
Еще помните? Как сегодня живет 42-летняя актриса
Леди
Алена Хмельницкая заметно похудела Актриса сбросила вес
Дом
60 млн за двушку в доме, где жил Александр Солженицын
7 удачных примеров оформления узкой прихожей
6 ошибок в интерьере, которые мешают вам отдыхать дома
Убираем зимние вещи так, чтобы они радовали и в следующем сезоне
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь