10:15 (мск), источник: Life.ru
В России вновь открыта продажа туров с кешбэком
Принять участие в программе можно до середины июня.
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С сегодняшнего дня возобновляется продажа туров по России, за которые государство вернёт 20% от стоимости. Вернуть можно будет не больше 20 тысяч рублей с поездки. Минимальная её продолжительность в рамках акции составляет две ночи. В проекте участвуют все регионы России.
«Мы хотим дать людям возможность дешевле отдохнуть на майские праздники и в начале лета, тем более что курортный сезон в этом году открывается с 1 мая. Помимо этого программа позволяет поддержать бизнес в межсезонье», — отметила ранее руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
В этот раз в акции участвует около 3,5 тыс. отелей и туроператоров, а также агрегаторов услуг. Сама акция продлится до 15 июня. Подобрать подходящее путешествие с кешбэком можно на портале «мирпутешествий.рф», а также на сайтах официальных участников акции.
Согласно принятому ранее постановлению, для финансирования программы туристического кешбэка в 2021 году выделено 2 млрд рублей. По мнению властей, этих денег хватит для снижения стоимости примерно 300 тысяч поездок. Программа поддержит индустрию внутреннего туризма в России.
Напомним, первый этап программы был реализован в прошлом году. Такой возможностью воспользовалось более 50 тысяч человек, купив туров на 1,4 миллиарда рублей. Самыми популярными направлениями стали Краснодарский край, Крым и Кавказские Минеральные Воды. Второй этап продаж туров с кешбэком стартовал в октябре, при этом почти треть новогодних бронирований в России была оформлена в рамках этой программы.