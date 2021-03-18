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04:53 (мск), источник: Lenta.Ru

Эксперт раскрыл сроки следующей индексации пенсий

Руководитель Центра аналитики НПФ «Сафмар» Евгений Биезбардис в беседе с агентством «Прайм» раскрыл сроки следующей индексации пенсий в России.

Источник: РИА "Новости"

Эксперт напомнил, что в России существует многоуровневая пенсионная система, в рамках которой ежегодно производится индексация пенсионных выплат. Так, ближайшая индексация пройдет 1 апреля: будет проиндексирована социальная пенсия по старости, инвалидности, потере кормильца, а также детям, чьи родители неизвестны.

По его словам, наиболее распространенный вид пенсии в России — это страховая пенсия по старости, инвалидности и потере кормильца. Эти выплаты получают более 39 миллионов человек, в том числе около 0,8 миллиона военных пенсионеров.

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Для неработающих пенсионеров повышение выплат ежегодно проходит в январе, причем на уровень выше инфляции. При этом для работающих пенсионеров индексация с 2016 года не производится. Вместо нее ежегодно 1 августа производится перерасчет пенсий.

Накопительная пенсия и срочные пенсионные выплаты индексируются согласно решению фонда ежегодно до 1 мая после расчета итогов минувшего года и производится до 1 августа.

Ранее в марте министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил о подготовке предложений по индексации пенсий работающим пенсионерам. Пенсии работающим пенсионерам перестали повышать еще в 2016 году. Поводом для этого была названа экономия бюджета Пенсионного фонда. В декабре 2020 года Путин заявил, что для возвращения индексации необходимо найти на это деньги. Глава государства отметил, что власти думают, как решить вопрос.

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