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03:41 (мск), источник: Известия

Минтранс попросили отменить плату за выбор места в самолете

Общественники попросили Минтранс обязать авиаперевозчиков отменить взимание обязательного сбора с пассажира за выбор места в самолете при онлайн-регистрации на рейс. Это следует из обращения председателя Общероссийского объединения пассажиров Ильи Зотова министру транспорта Виталию Савельеву. С копией письма ознакомились «Известия». Представитель Минтранса сообщил «Известиям», что обращение поступило в ведомство.

Источник: AP 2020

Илья Зотов в своем письме просит министра рассмотреть возможность внести поправки в Федеральные авиационные правила, которые обязали бы авиакомпании назначать место в самолете при онлайн-регистрации на рейс, если пассажир отказался оплачивать услугу выбора конкретного места.

Сегодня многие российские перевозчики — «Победа», Utair, Red Wings, Nordwind, «Азимут», Smartavia — не дают клиентам возможности зарегистрироваться на рейс онлайн без оплаты выбора места в самолете. В таком случае зарегистрироваться бесплатно можно только в аэропорту, отстояв в очереди. Это не распространяется на тарифы, заранее включающие услугу выбора места. В авиакомпаниях «Известиям» подтвердили эту информацию.

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Ряд российских перевозчиков навязывают платную услугу выбора места в самолете при онлайн-регистрации на рейс и фактически объединяют эти две услуги, сказал «Известиям» Илья Зотов.

— Такое объединение делает онлайн-регистрацию тоже платной — пассажир не может пройти электронную регистрацию на рейс, не заплатив. С другой стороны, она сама по себе является бесплатной, так как пассажир оплачивает только выбор места в самолете, — пояснил он.

Илья Зотов добавил, что объединение двух услуг направлено на повышение доходов авиаперевозчиков и практически не оставляет выбора потребителям.

Во время загрузки произошла ошибка.
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