03:41 (мск), источник: Известия
Минтранс попросили отменить плату за выбор места в самолете
Общественники попросили Минтранс обязать авиаперевозчиков отменить взимание обязательного сбора с пассажира за выбор места в самолете при
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Илья Зотов в своем письме просит министра рассмотреть возможность внести поправки в Федеральные авиационные правила, которые обязали бы авиакомпании назначать место в самолете при
Сегодня многие российские перевозчики — «Победа», Utair, Red Wings, Nordwind, «Азимут», Smartavia — не дают клиентам возможности зарегистрироваться на рейс онлайн без оплаты выбора места в самолете. В таком случае зарегистрироваться бесплатно можно только в аэропорту, отстояв в очереди. Это не распространяется на тарифы, заранее включающие услугу выбора места. В авиакомпаниях «Известиям» подтвердили эту информацию.
Ряд российских перевозчиков навязывают платную услугу выбора места в самолете при
— Такое объединение делает
Илья Зотов добавил, что объединение двух услуг направлено на повышение доходов авиаперевозчиков и практически не оставляет выбора потребителям.