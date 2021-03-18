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10:29 (мск), источник: Life.ru

В Орле чиновник удивился отказу людей работать за 15 тысяч рублей

Он недоволен тем, что многие уезжают трудоустраиваться в Москву.

Источник: Reuters

Глава Управления труда и занятости Орловской области Александр Сотников удивился отказу местных жителей работать за 15 тысяч рублей. Об этом сообщает портал «Орловские новости».

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«Предлагаются не какие-то минимальные зарплаты, а 15−18 тысяч рублей. Но всё равно люди отказываются почему-то», — отметил чиновник во время заседания профильного комитета облсовета.

Также Сотников пожаловался на то, что многие орловчане уезжают работать в Москву, где зарплата в разы больше, однако выразил надежду на то, что «люди вернутся в регион», поскольку в Орловской области зарплата белая, а в столице чаще всего чёрная.

При этом в беседе с телеканалом «Рен-ТВ» Александр Сотников объяснил свои слова тем фактом, что в списке предлагаемых вакансий имеются такие, где уровень заработной платы превышает минимальный размер. Он заметил, что, как госслужащий, не может оценивать, является ли величина заработка «нормальной» или «ненормальной».

Добавим, что, согласно данным декларации Сотникова, опубликованной в минувшем году, в 2019-м он получил доход в размере 993,7 тысячи рублей, что составляет 82 тысячи рублей в месяц.

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