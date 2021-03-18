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04:18 (мск), источник: Известия

В лабораториях зафиксировали рост популярности анализа на витамин D

Во время пандемии россияне стали чаще сдавать анализы на определение витамина D. Это зафиксировали в лаборатории ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

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Источник: Reuters

— Во время пандемии коронавирусной инфекции интерес к теме обеспеченности организма витаминами и микроэлементами возрос. Во многом благодаря большому количеству публикаций в научных изданиях и СМИ о важной роли витамина D, цинка и других веществ для формирования устойчивости организма к респираторным инфекциям, — рассказала ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Вершинина.

Спрос на анализ на витамин D во многих лабораториях вырос больше, чем вдове, сообщила «Известиям» главный специалист по лабораторной диагностике группы компаний «Медси» Ольга Калачева. В 2020-м было выполнено 28,6 тыс. таких исследований, уточнила она.

— По сравнению с предыдущим годом рост составил 60%, — подытожила специалист.

Спрос на исследование уровня витамина в сыворотке крови в течение 2020 года возрос в полтора-два раза и продолжает оставаться высоким до сих пор, подтвердила врач клинико-лабораторной диагностики, консультант медицинской онлайн-лаборатории Lab4U Екатерина Гергесова.

Ранее авторы ряда научных работ показали, что риск заболевания и тяжелого течения COVID-19 был ниже у людей с достаточным уровнем витамина D. При этом некоторые ученые считают, что такой ажиотаж не оправдан: последние исследования показали, что концентрация этого витамина в крови никак не влияет на заболевание.

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