Около 200 аэропортов и аэродромов реконструируют в России к 2035 году

На 2021−2024 годы запланирована реконструкция 62 аэропортовых и аэродромных комплексах, строительство нового аэропорта Утренний на полуострове Гыдан в Ямало-Ненецком автономном округе.
В период с 2025 по 2030 годы планируется реконструкция 64 комплексов, в том числе запланировано строительство новых аэропортовых комплексов в Омске, Сыктывкаре, на островах Парамушир и Шикотан. На 2031−2035 годы намечено строительство 53 аэродромных и аэропортовых комплексов.
В общей сложности на эти цели будет потрачено 834 млрд рублей: 181,5 млрд рублей за 2019−2024 годы; 302,5 млрд рублей за 2025−2030 годы; 350 млрд рублей за 2031−2035 годы.
Отмечается, что основные риски концепции связаны с «факторами обеспечения достаточного бюджетного финансирования для планируемых инвестиционных мероприятий». Поэтому предусмотрены несколько сценариев реализации концепции: базовый, минимальный и максимальный.
Ранее, 16 марта, сообщалось, что аэропорт Чульман (Нерюнгри, Якутия) летом закроют для приема самолетов на четыре месяца из-за реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП). Сначала ее длину сократят до 1850 м — с 1 июня по 30 июня. А с 1 июля по 31 октября аэропорт Нерюнгри для посадки самолетов будет закрыт полностью.