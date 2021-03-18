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05:18 (мск), источник: Известия

Вирусолог рассказал об опасности гриппа для переболевших COVID-19

Если человек переболел COVID-19 в тяжелой форме, то последующее его заражение гриппом может оказать влияние на здоровье, которое никто заранее не может спрогнозировать. Об этом 18 марта рассказал вирусолог, академик РАН, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова Виталий Зверев.

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«Любое заболевание, даже если человек потом корью заболеет, он тяжелее это перенесет, так всегда бывает. После гриппа человек другой инфекцией тоже будет болеть тяжелее, потому что нагрузка на иммунную систему, вообще на весь организм, очень высокая», — сказал он в интервью радио Sputnik.

По словам Зверева, люди, привитые от гриппа, перенесут заболевание легче. Он подчеркнул, что вакцина не дает стопроцентной защиты от болезни. При этом до пандемии коронавируса ни один человек, привитый от гриппа, не умер от него.

Ранее, 17 марта, вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что весной в России возможен всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией, если граждане не будут вакцинироваться.

По его словам, на сегодняшний день заболеваемость в России снижается и, согласно прогнозам, весной данная тенденция может сохраниться.

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