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11:03 (мск), источник: Life.ru

Финансовый аналитик ответила на вопрос, какая сумма денег позволит не работать

На деле всё может сложиться не так радужно, как в мечтах.

Имея в наличии сумму мечты, можно заняться тем, на что никогда не хватало времени, однако работать всё равно придётся. Об этом заявила агентству «Прайм» финансовый аналитик Юлия Афанасьева. Она обратила внимание на судьбы людей, которые выигрывали в лотерею большие суммы денег, но бездарно их тратили. При этом такие случаи в основном происходят в Америке, где финансовой грамотности учат ещё с юного возраста. По мнению эксперта, это происходило из-за того, что они тратили средства на локальные нужды и не задумывались о будущем.

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Афанасьева отметила, что, имея сумму мечты на руках, больше можно не бояться заболеть, потерять текущую работу. Можно стать более творческим и свободным, обучиться тому, чему вы очень давно хотели, но на это не было времени.

Работать всё же придётся, но иначе. Прежде всего необходимо будет потрудиться над созданием личной финансовой «подушки безопасности». Также размер суммы мечты нужно будет постоянно контролировать.

«Очень часто сумма месячного довольствия определяется как минимальная необходимость без учёта форс-мажоров и элементарного учёта инфляции. А это уже огромная ошибка», — отмечает Афанасьева.

Эксперт рекомендует вложить средства в банк, который позволит ежемесячно снимать проценты с вклада, а лучше всего вложиться в облигации.

«Чтобы инвестировать самому или следить за работой управляющего, нужно пройти профессиональное обучение. А это огромная интеллектуальная работа. Так что отпускаем в море золотую рыбку без просьб и желаний и идём работать и учиться финансовому планированию!» — подвела итог эксперт.

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