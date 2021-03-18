10:38 (мск), источник: m24.ru
Раскрыта новая схема мошенников с выигрышем бесплатных лотерей
Новая мошенническая схема получила распространение в России. Об этом сообщает РИА Новости.
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По данным СМИ, речь идет об обмане под видом выигрышей бесплатных лотерей. Под ударом оказались клиенты российских банков.
Злоумышленники обещают финансовую выгоду в обмен на сведения о карте жертвы. По сценарию на электронную почту человека приходит письмо с якобы бесплатным лотерейным билетом. При этом отправитель таких сообщений обычно отличается от указанного в тексте.
«В честь своeго юбилeя дaрим вaм бесплатный лотерейный билет! Денежные выигрыши пeрвых нeскольких тyров — сaмые крyпные и могyт сoставлять от нескoльких десяткoв и сoтен тыcяч до нeскoльких миллиoнов рyблeй. Провeрьте билeт, чтoбы не yпустить свoй выигpыш», — обещают мошенники в тексте письма.
Как пишет СМИ, рассылка была сделана с подозрительных электронных адресов.
В крупнейшем распространителе лотерейных билетов «Столото» предостерегли, что в Сети «работают» несколько тысяч мошеннических ресурсов. Все они представляются государственными лотереями.
«В “Столото” рекомендуют пользователям проверять, с каких номеров и адресов приходят сообщения о выигрышах и предложениях, игнорировать письма с сомнительных адресов», — посоветовали в компании.
В свою очередь, эксперт
Специалист подчеркнул, что злоумышленники могут придумывать различные маневры, чтобы выманить у человека деньги — юбилейный год, новый сезон лотереи или особый номер серии с красивыми цифрами.
Самая распространенная схема мошенничества — это создание фейковой страницы оплаты для выманивания данных о карте. С этой информацией мошенники могут списывать деньги с привязанного счета, как если бы это был магазин.
При случайном переходе на мошеннический ресурс стоит закрыть сайт и не вводить платежных данных. В случае попадания на компьютер вируса следует воспользоваться антивирусом.