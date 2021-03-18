10:50 (мск), источник: Известия
Имеет значение: в США начался суд над убийцей Джорджа Флойда
Что изменилось в стране, которая после гибели афроамериканца при задержании содрогнулась от протестов против расовой дискриминации.
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В Соединенных Штатах официально начался суд по делу об убийстве Джорджа Флойда, гибель которого при задержании стала катализатором массовых общественных выступлений за права чернокожего населения и против полицейского произвола. За 10 месяцев с момента самого происшествия в США успели инициировать полицейскую реформу, которую уже одобрила палата представителей конгресса, а заодно — сделать афроамериканца этаким символом борьбы за равноправие и против расовой дискриминации. Его семья получила от властей Миннеаполиса многомиллионную компенсацию, а место его гибели превратилось в мемориал — но при этом осталось полигоном для стрельбы и рингом для любителей уличных стычек. Подробности — в материале «Известий».
В Соединенных Штатах стартовал процесс по делу об убийстве Джорджа Флойда — тот погиб после того, как задерживавший его в Миннеаполисе полицейский Дерек Шовин несколько минут коленом прижимал шею афроамериканца к земле. Судя по всему, процесс вряд ли пойдет слишком быстро — сейчас суду предстоит отобрать 16 присяжных (12 основных и еще 4 — резервных). Адвокат Шовина потребовал, чтобы уже отобранных присяжных отозвали — по мнению юриста, на их объективность может повлиять решение властей города, которые в рамках урегулирования гражданского иска с семьей Флойда согласились выплатить родственникам погибшего рекордную компенсацию — $27 млн.
Адвокат обвиненного в убийстве полицейского полагает, что согласие руководства Миннеаполиса на выплату будет подталкивать присяжных к признанию его доверителя виновным. В любом случае первые слушания, в рамках которых стороны сделают свои вступительные заявления, назначены на 29 марта.
История с гибелью 46-летнего афроамериканца могла бы стать лишь очередным пунктом в богатой статистике различных инцидентов, происходящих при задержании чернокожих подозреваемых американскими стражами порядка. Однако по ряду причин имя Флойда сейчас стало почти нарицательным. Его гибель (не без активного вмешательства средств массовой информации) превратилась в символ ущемления в правах чернокожего населения Америки — и стало катализатором охвативших всю страну массовых выступлений против полицейского произвола и расовой дискриминации.
В мае прошлого года полицейские пытались задержать Флойда (его заподозрили в использовании поддельной купюры) в районе пересечения 38-й улицы и
Подходы к участку улицы, где развернулась трагедия, огорожены бетонными блоками. Сама площадка украшена цветами, свечами, фотографиями 46-летнего погибшего, плакатами и открытками, его статуей и граффити. Картина в целом характерная для таких вот стихийных мест памяти. Впрочем, так оно выглядит в основном в светлое время суток. С наступлением темноты этот район, считающийся весьма неблагополучным, часто становится «домом» для хулиганов и других обитателей криминального мира.
«Местные хотели бы, чтобы это было местом мира, справедливости, скорби и исцеления. Там есть теплица, где выращивают цветы для мемориала Флойда, и люди, которые заботятся о том, чтобы на месте, известном сейчас как площадь Джорджа Флойда, было чисто, — отмечает CNN. — Однако старые раны района еще не зажили, с новой силой тут вспыхивают конфликты и жестокость — даже при том, что за такими вещами сейчас, с началом судебного процесса над мужчиной, обвиненным в убийстве Флойда, следят с удвоенной силой».
Star Tribune, крупнейшая в штате Миннесота газета, даже опубликовала материал, подготовленный при участии местных жителей, которые фиксировали события в районе пересечения 38-й и
6 марта — из огнестрельного оружия убит волонтер, работавший у мемориала; через несколько часов там опять слышны выстрелы; 7 марта — произведено около 30 выстрелов, пули попали в припаркованный на улице автомобиль и в окно одного из домов, по случайности не задев находившихся в комнате жильцов; 8 марта — несколько эпизодов со стрельбой, в том числе из автомата; один из инцидентов, в ходе которого были произведены выстрелы, произошел
из-замашины, припаркованной слишком близко к другому автомобилю.
Примечательно, что реагировать на все сигналы о подобных происшествиях в этом неблагополучном районе Миннеаполиса у полиции не получается — чаще всего просто не находится свободного патруля, который можно было бы туда отправить. Местные жители активно уезжают в поисках более пригодных для жизни мест обитания: по словам местного предпринимателя, владельца небольшого бизнеса Сэма
После гибели Флойда по Соединенным Штатам прокатилась волна акций протеста против полицейской жестокости и расовой дискриминации. Со столь яростным общественным ответом на гибель афроамериканца в ходе действий правоохранителей страна не сталкивалась последние несколько лет. В том же Миннеаполисе в ходе протестов, в частности, сожгли полицейский участок, где работали задерживавшие Флойда стражи порядка.
Всего через неделю после его гибели сторонники движения, известного как Black Lives Matter, и сочувствующие им провели массовые акции более чем в 70 американских городах — в том числе в небольших населенных пунктах с явно преобладающим белым населением. И если начиналась эта кампания как проявление нетерпимости к особой жесткости полиции при общении с чернокожими, то со временем стала куда как более масштабной, затрагивающей такие вопросы, как равноправие на рабочих местах, невольное предубеждение в отношении той или иной группы граждан, а также последствия истории рабства в Америке.
Кстати, несмотря на звучавшие после гибели Флойда пожелания инвесторов по диверсификации расового состава на уровне
Смерть Флойда стала катализатором обсуждений, посвященных необходимости более четкого регламентирования работы правоохранительных органов и внедрения мер дополнительного контроля. В начале марта палата представителей конгресса одобрила законопроект об изменениях некоторых правил работы полиции — документ даже был назван в честь Джорджа Флойда. В частности, реформа предполагает введение запрета на удержание подозреваемых за шею (чтобы избежать травм или гибели задерживаемого). Кроме того, законодатели предлагают отменить право полиции на обыск в помещении без уведомления хозяев непосредственно перед его началом, а также скорректировать принципы иммунитета сотрудников силовых структур от судебных исков.
Впрочем, дальнейшая судьба законопроекта пока до конца не ясна — для того чтобы разработанная демократами версия документа прошла через сенат, ее должны поддержать по меньшей мере 10 законодателей от Республиканской партии, уточняет радиостанция NPR. Ранее консервативные
К слову, в палате представителей законопроект поддержал лишь один республиканец — Лэнс Гуден. Уже после принятия документа он написал в своем Twitter о том, что проголосовал «за» по ошибке и в действительности он не поддерживает вводимые изменения.
Помимо законотворческого и социального измерения, история Джорджа Флойда нашла отражение и в культуре. Так, главную американскую музыкальную награду — премию «Грэмми» — в номинации «Песня года» получила исполнитель H.E.R, работающая в стиле R&B. Ее композиция, посвященная движению BLM, называется I Can’t Breathe («Я не могу дышать») — именно эту фразу несколько раз Флойд произносил, когда Шовин коленом прижимал его шею к тротуару во время задержания.
Гораздо меньше пафоса, но значительно больше символизма заключается в истории другого произведения искусства, созданного по мотивам трагедии в Миннеаполисе. Речь идет об огромных граффити, изображающих Джорджа Флойда, которые появились в английском Манчестере. Мурал, созданный уличным художником Akse, уже в третий раз подвергся нападению вандалов. В связи с актом вандализма полиция задержала трех мужчин. Как сообщила телекомпания Sky News со ссылкой на полицию, расовых мотивов в действиях хулиганов пока не обнаружено.