Количество выявленных за сутки случаев коронавируса снова выросло после трех дней падения

Умерли за сутки 460 заболевших, это на 7,73% больше, чем накануне (427). С начала пандемии умерли 93 824 человека. Выздоровел 12 061 человек, всего — 4 037 036.
Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что около 10% людей не вырабатывают антитела после вакцинации. Речь идет не только о препаратах от COVID-19, а о практически всех вакцинах.
Попова добавила, что в России пока нет тяжело заболевших британским и южноафриканским штаммами коронавируса.
Напомним, Роспотребнадзор сообщил о выявлении южноафриканского варианта коронавируса в стране 16 марта. До этого в России зафиксировали первое заражение британской мутацией вируса. Предположительно эти виды COVID-19 отличаются от типичного варианта большей способностью к распространению.