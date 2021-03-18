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11:27 (мск), источник: Коммерсантъ

Количество выявленных за сутки случаев коронавируса снова выросло после трех дней падения

За последние сутки в России выявили 9803 новых случая заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом. Это на 8,95% больше, чем зарегистрировали накануне — 8998. Общее число заразившихся в стране составляет 4 428 239.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
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Источник: РИА "Новости"

Умерли за сутки 460 заболевших, это на 7,73% больше, чем накануне (427). С начала пандемии умерли 93 824 человека. Выздоровел 12 061 человек, всего — 4 037 036.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что около 10% людей не вырабатывают антитела после вакцинации. Речь идет не только о препаратах от COVID-19, а о практически всех вакцинах.

Попова добавила, что в России пока нет тяжело заболевших британским и южноафриканским штаммами коронавируса.

Напомним, Роспотребнадзор сообщил о выявлении южноафриканского варианта коронавируса в стране 16 марта. До этого в России зафиксировали первое заражение британской мутацией вируса. Предположительно эти виды COVID-19 отличаются от типичного варианта большей способностью к распространению.

Новость дополняется.

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