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13:42 (мск), источник: Коммерсантъ

На берегу Каспийского моря в Дагестане обнаружено около 40 мертвых краснокнижных пеликанов

Около 40 мертвых кудрявых пеликанов обнаружили экологи на побережье Каспийского моря в Кизлярском районе Дагестана. Этот вид занесен в Красную книгу России. Проверку по факту гибели птиц начали в следственном управлении и прокуратуре республики.

О найденных мертвых птицах сообщил Каспийский природоохранный центр. Береговой патруль экологов обнаружил мертвых пеликанов в устье канала Старый Бахтемир, которое находится в 10 км от поселка Красный Рыбак.

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Проверкой по факту гибели краснокнижных пеликанов занялись сотрудники республиканского управления СКР и прокуратуры Дагестана. Специалисты отобрали и направили на исследование биологический материал. «По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

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Как сообщал «Ъ», в начале марта сотрудники Каспийского природоохранного центра зафиксировали факты массовой гибели птиц в заливах Муравейник и Аграханский — там было обнаружено около 300 мертвых лебедей, селезней, уток, красноголовых нырков, лысух и крякв.

Спустя неделю республиканское управление Россельхознадзора сообщило, что эксперты исключили вероятность гибели птиц от европейской чумы или болезни Ньюкасла. Это подтвердило лабораторное исследование, проведенное «Северо-Кавказской МВЛ» (межрегиональной ветеринарной лабораторией).

«Число мертвых водоплавающих птиц составило порядка 300 голов, — отметили в управлении Россельхознадзора, — притом что на территории Республики Дагестан вдоль Каспийского бассейна зимуют порядка 300−500 тыс. голов диких птиц, говорить о массовом падеже будет неправильно».

Юлия Рыбина, Махачкала

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