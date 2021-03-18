Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Юрист рассказал о возможности для россиян получить выплату раз в год Для этого гражданин должен соответствовать ряду требований
Фоторепортажи
11Барселона во время гражданской войны в Испании
24Скончался актер Андрей Мягков
13:14 (мск), источник: Газета.Ру

Ученые: пожилые повторно заражаются COVID-19 в два раза чаще молодых

Люди старше 65 лет повторно заражаются COVID-19 почти вдвое чаще молодых, выяснили датские ученые. Пожилые хуже переносят инфекцию и чаще умирают от нее, поэтому новые данные необходимо учитывать в стратегиях борьбы с пандемией, подчеркивают специалисты.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

В Дании существует комплексная программа тестирования, в рамках которой ПЦР-исследование проводится всем желающим, независимо от наличия симптомов. Более 2/3 населения прошли его в 2020 году. Специалисты Государственного института сывороток в Дании разделили пациентов на тех, у кого был положительный результат во время первой волны заражений, с марта по май, и во время второй — с сентября по октябрь. Они обратили внимание на случаи повторного заражения.

Оказалось, у пациентов моложе 65 лет, переболевших COVID-19, риск повторной инфекции снижается на 80%, у тех же, кто старше — лишь на 47%.

«Наше исследование подтверждает то, что до нас предполагали другие: повторная инфекция редка у молодых, здоровых людей, но пожилые подвергаются большему риску», — говорит доктор Стин Этельберг, один из авторов исследования, опубликованного в журнале Lancet.

Ранее считалось, что повторное заражение — крайне редкое явление, и полученные результаты заставляют задуматься, отмечают авторы работы.

Новость
Самым пожилым вакцинированным в Москве стал 104-летний мужчина

«Легко найти информацию о том, что естественная инфекция защищает от повторных заражений, — пишут они. — Но только 80% переболевших оказываются защищены, а среди пожилых людей — 47%. Это куда более тревожные цифры, чем в предыдущих исследованиях».

Новые данные показывают важность вакцинации, в том числе и среди тех, кто уже переболел COVID-19, подчеркивают ученые.

«Результаты подтверждают, что в случае SARS-CoV-2 надеяться на иммунитет после естественной инфекции не стоит, — сообщают они. — Глобальная программа вакцинации с высокоэффективными вакцинами — более эффективное решение».

Пожилые люди переносят COVID-19 тяжелее и у них повышен риск смерти от болезни, поэтому, в свете новых данных, необходимо обеспечить им защиту — в том числе и с помощью создания коллективного иммунитета.

«Поскольку пожилые люди также чаще сталкиваются с тяжелым течением болезни и чаще умирают, наши выводы ясно показывают, насколько важно проводить политику по защите пожилых во время пандемии, — говорят исследователи. — Результаты демонстрируют, насколько важно, чтобы люди придерживались мер, направленных на обеспечение безопасности самих себя и окружающих, даже если они уже переболели COVID-19. Наши выводы могут также лечь в основу политики, сосредоточенной на стратегиях массовой вакцинации и ослаблении ограничительных мер».

Кроме того, пожилой возраст — дополнительный фактор риска распространения SARS-CoV-2, выяснила ранее группа исследователей из США. Оказалось, пожилые люди с лишним весом выдыхают в среднем в три раза больше микрокапель, чем другие категории людей.

Новость
Гинцбург заявил, что «Спутник V» одинаково эффективен во всех возрастных категориях

Концентрация вируса в выдыхаемом воздухе также зависит и от вирусной нагрузки. Однако даже при бессимптомном течении болезни ожирение и возраст способствуют выбросу вирусных частиц.

80% выдыхаемых микрокапель приходятся на 18% людей. Это соответствует традиционному для эпидемий распределению, когда на 20% больных приходится 80% случаев передачи инфекции.

Количество выдыхаемых микрокапель повышалось по мере прогрессирования инфекции, достигая наиболее высокого уровня спустя неделю после заражения.

Интересно, что по мере развития инфекции вирусные частицы уменьшались, достигая размера одного микрона на пике болезни.

Мелкие частицы с большей вероятностью будут выбрасываться во время дыхания, кашля или разговора, отмечают исследователи. Также они могут дольше находиться в воздухе, перемещаться на более дальние расстояния и проникать глубже в легкие при инфицировании.

Состав и структура слизи в дыхательных путях зависят от возраста человека, его питания и образа жизни, поясняют ученые. Физиологические изменения влияют на слизь, что, в свою очередь, сказывается на количестве выбрасываемых микрокапель, в том числе и с вирусными частицами.

 Члена Олимпийского комитета России обвинили в крупном мошенничестве
«Печальный день для хоккея»: Третьяка лишили членства в ИИХФ
Страны G7 снова осудили присоединение Крыма к России
Полк Кадырова обратился к Путину после публикации о казнях
Эксперт объяснил, сколько нужно денег, чтобы никогда не работать
Чиновник удивился отказу людей работать за 15 тысяч рублей
Число новых случаев COVID-19 выросло после трех дней падения
Попова раскрыла долю людей без иммунитета после вакцинации
Здоровье
Российский врач назвал неочевидные симптомы рака кишечника Если проявились, нужно обязательно сходить к врачу.
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Убийство в Лондоне: Джонсон в шоке, а Скотланд-Ярд опозорился
УЕФА отреагировал на отказ Карасева и бригады встать на колено
Товары для дома
Дом в доме: обустраиваем современную детскую комнату
Как снизить шум за компьютером и работать с комфортом
Как поддерживать в доме порядок, когда на улице грязь
Как продлить жизнь ковров (и лучшие способы держать их в чистоте)
Популярные темы на «Детях»
Дочь получила травму в школе 646
Ещё раз С праздником! Вторник, картинки. 580
Про воспитание детей и наши страхи 542
Картинки по вторникам. 539
Новости партнеров
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
Люди пустили бездомную кошку на ночь домой - утром их ожидал сюрприз
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь