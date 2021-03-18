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13:32 (мск), источник: Ведомости

СК попросили проверить песню Манижи для «Евровидения»

Следственный комитет России (СКР) получил обращение общественной организации с просьбой проверить текст песни певицы Манижи для «Евровидения» на возможные противоправные высказывания, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.

Источник: РИА "Новости"
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«В Следственный комитет поступило обращение общественной организации с просьбой проверить слова из песни певицы Манижи на возможные противоправные высказывания. Обращение будет рассмотрено в установленном законом порядке», — говорится в сообщении. О какой организации идет речь, в сообщении СК не уточняется.

Ранее редакция издания «Ветеранские вести» в своем обращении к председателю СКР Александру Бастрыкину назвала сценический номер Манижи в песне Russian Woman оскорбляющим достоинство русских женщин и нарушающим национальное согласие в России, напомнило агентство.

Манижа (Манижа Сангин) — российская певица родом из Таджикистана, получившая известность после публикации музыкальных видео в социальных сетях. По результатам зрительского голосования в ходе национального отбора на конкурс она набрала 39,7%. Ее композиция Russian Woman станет первой за 12 лет песней на русском языке, исполненной на «Евровидении».

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Конкурс «Евровидение-2021» состоится 18—22 мая на стадионе Ahoy в Роттердаме (Нидерланды) в офлайн-формате с соблюдением ограничений на число журналистов и участников. В 2020 г. «Евровидение» было отменено из-за пандемии коронавируса. Тогда Россию на конкурсе должна была представить группа Little Big с композицией Uno.

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