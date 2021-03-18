14:27 (мск), источник: ТАСС
COVID-паспорта и цифровые проездные. Какие новые документы разрабатывают во время пандемии
МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Идеи внедрения
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ТАСС проанализировал, что будут представлять из себя эти документы.
Согласно заявлению ЕК, цифровые «зеленые сертификаты» о вакцинации от коронавируса, которые предполагается внедрить к середине июня, будут временной мерой, их действие прекратится, когда Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявит о завершении пандемии.
Рассматривается возможность признания так называемых
Разработанный Еврокомиссией проект подлежит рассмотрению Европарламентом и Советом ЕС.
В условиях пандемии государства вводят различные ограничительные меры, чтобы исключить распространение инфекции при въезде в страну. Это, например, требования к въезжающим предъявлять отрицательные результаты тестов на коронавирус, проходить карантин в домашних условиях либо в специально отведенных для этого местах.
Так, в Израиле принят закон об электронных браслетах слежения за возвращающимися на родину гражданами. Человек, согласившийся на установку такого браслета, сможет провести двухнедельную самоизоляцию дома, в противном случае ему придется за свой счет отбывать карантин в гостинице.
Согласно подходу ВОЗ, массовая вакцинация должна способствовать снятию подобных ограничений и восстановлению свободы передвижения.
В мире уже начался диалог о признании сертификатов вакцинации между разными странами. Сингапур ведет подобные переговоры с Австралией и Японией, Таиланд — с соседними странами
Однако пока единого подхода по данном вопросе нет.
Свой вариант стандартизации предложила Международная ассоциация воздушного транспорта. Разработанное ею мобильное приложение Travel Pass позволяет авиапутешественникам загрузить информацию о прививках и результатах тестов, наличии либо отсутствии антител и другие сведения.
С его помощью можно также получить необходимую информацию о требованиях, которые нужно выполнить при осуществлении поездки в ту или иную страну, найти данные о центрах тестирования и вакцинации в пункте отправления.
С 15 марта авиакомпания Singapore Airlines первой в мире запустила в тестовом режиме Travel Pass, а два дня спустя из Сингапура в лондонский аэропорт Хитроу прибыл первый пассажир, воспользовавшийся цифровым проездным.
С апреля тестирование приложения начнет сербская авиакомпания Air Serbia. Согласно сообщению IATA, к использованию Travel Pass готовы подключиться еще полтора десятка авиакомпаний, в том числе Emirates, Qatar Airways, Qantas, Thai и Air Baltic.