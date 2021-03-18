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14:27 (мск), источник: ТАСС

COVID-паспорта и цифровые проездные. Какие новые документы разрабатывают во время пандемии

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Идеи внедрения COVID-паспортов рассматриваются во многих странах мира. В частности, Еврокомиссия (ЕК) в среду представила проект цифрового «зеленого сертификата» о вакцинации от коронавируса. По ее замыслу, внедрение этого документа позволит сделать более безопасными поездки людей внутри Евросоюза и за его пределы. Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) тестирует цифровой проездной Travel Pass.

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Источник: РИА "Новости"

ТАСС проанализировал, что будут представлять из себя эти документы.

Сертификаты ЕС

Согласно заявлению ЕК, цифровые «зеленые сертификаты» о вакцинации от коронавируса, которые предполагается внедрить к середине июня, будут временной мерой, их действие прекратится, когда Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявит о завершении пандемии.

Рассматривается возможность признания так называемых COVID-паспортов, выданных странами, не входящими в состав Евросоюза. Кроме того, государства — члены ЕС получат право признать сертификаты о прививках вакцинами от коронавируса, не сертифицированными на территории сообщества.

На уровне Евросоюза предстоит определить общую техническую основу, которая позволит обеспечить совместимость документов о вакцинации, выданных в разных странах и защитить персональные данные.

Разработанный Еврокомиссией проект подлежит рассмотрению Европарламентом и Советом ЕС.

Какие меры есть сейчас

В условиях пандемии государства вводят различные ограничительные меры, чтобы исключить распространение инфекции при въезде в страну. Это, например, требования к въезжающим предъявлять отрицательные результаты тестов на коронавирус, проходить карантин в домашних условиях либо в специально отведенных для этого местах.

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Так, в Израиле принят закон об электронных браслетах слежения за возвращающимися на родину гражданами. Человек, согласившийся на установку такого браслета, сможет провести двухнедельную самоизоляцию дома, в противном случае ему придется за свой счет отбывать карантин в гостинице.

Согласно подходу ВОЗ, массовая вакцинация должна способствовать снятию подобных ограничений и восстановлению свободы передвижения.

В мире уже начался диалог о признании сертификатов вакцинации между разными странами. Сингапур ведет подобные переговоры с Австралией и Японией, Таиланд — с соседними странами Юго-Восточной Азии. Министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази в среду сообщил, что в ходе своего визита в Москву обсудит этот вопрос с российской стороной.

Однако пока единого подхода по данном вопросе нет.

Вариант IATA

Свой вариант стандартизации предложила Международная ассоциация воздушного транспорта. Разработанное ею мобильное приложение Travel Pass позволяет авиапутешественникам загрузить информацию о прививках и результатах тестов, наличии либо отсутствии антител и другие сведения.

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С его помощью можно также получить необходимую информацию о требованиях, которые нужно выполнить при осуществлении поездки в ту или иную страну, найти данные о центрах тестирования и вакцинации в пункте отправления.

С 15 марта авиакомпания Singapore Airlines первой в мире запустила в тестовом режиме Travel Pass, а два дня спустя из Сингапура в лондонский аэропорт Хитроу прибыл первый пассажир, воспользовавшийся цифровым проездным.

С апреля тестирование приложения начнет сербская авиакомпания Air Serbia. Согласно сообщению IATA, к использованию Travel Pass готовы подключиться еще полтора десятка авиакомпаний, в том числе Emirates, Qatar Airways, Qantas, Thai и Air Baltic.

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