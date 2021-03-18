Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 18 мартаДень воссоединения Крыма с Россией, первый выход человека в открытый космос и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
26Body Worlds
38Юбилей Михаила Горбачева
14:14 (мск), источник: Новости Mail.ru

Популярная японская байкерша оказалась 50-летним мужчиной (фото)

Его выдало отражение в зеркале.

Современные технологии на основе искусственного интеллекта все больше проникают в повседневную жизнь. С помощью компьютерных программ любой может превратиться в двойника знаменитости или «оживить» свою прабабушку на старом семейном фото.

Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое

Одним из таких умных приложений и решил воспользоваться 50-летний японский байкер по имени Цзунгу. Мужчина с длинными рыжими волосами долгое время выдавал себя за молодую привлекательную девушку, от имени которой вел свой блог. С помощью приложения на смартфоне Цзунгу менял себе лицо и публиковал фото со своим мотоциклом в соцсетях.

«Девушка-байкерша» успела обзавестись большой армией поклонников, но Цзунгу подвела внимательность. В марте подписчики заметили на одном из снимков странное отражение в зеркале и заподозрили обман. История быстро получила огласку, а местные журналисты выследили байкера и открыли миру его истинное лицо.

Новость
Как технологии возвращают героев и заставляют их делать нереальные вещи

Японец не стал отпираться и во всем признался. Мужчина отметил, что всего лишь хотел похвастаться своим мотоциклом, а смотреть на «странного дядю» в интернете бы не стали. Именно поэтому он решил «превратиться» в молодую девушку, чтобы привлечь больше подписчиков.

Несмотря на такую неловкую историю обмана, подписчики байкера на него не обиделись. В комментариях люди отмечали, что из японца получилась очень милая девушка, а его мотоцикл действительно заслуживает внимания. А потому уже через день после разоблачения, Цзунги опубликовал в Twitter новое фото в привычном женском образе, пишет Daily Mail.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Кремль оценил слова Байдена о Путине
Паспорта и проездные: какие документы разрабатывают в пандемию
Полк Кадырова обратился к Путину после публикации о казнях
Эксперт объяснил, сколько нужно денег, чтобы никогда не работать
Американских фанатов удивили условия в российском футболе
СК попросили проверить песню Манижи для «Евровидения»
Hi-Tech
С Марса получен странный снимок (фото) Что это?
Товары для дома
Дом в доме: обустраиваем современную детскую комнату
Как снизить шум за компьютером и работать с комфортом
Как поддерживать в доме порядок, когда на улице грязь
Как продлить жизнь ковров (и лучшие способы держать их в чистоте)
Дети
Принц Ганноверский и Малышева в третий раз станут родителями Пол будущего ребенка и срок беременности не уточняются
Дом
60 млн за двушку в доме, где жил Александр Солженицын
7 удачных примеров оформления узкой прихожей
6 ошибок в интерьере, которые мешают вам отдыхать дома
Убираем зимние вещи так, чтобы они радовали и в следующем сезоне
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь