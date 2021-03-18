Популярная японская байкерша оказалась 50-летним мужчиной (фото)

Современные технологии на основе искусственного интеллекта все больше проникают в повседневную жизнь. С помощью компьютерных программ любой может превратиться в двойника знаменитости или «оживить» свою прабабушку на старом семейном фото.
Одним из таких умных приложений и решил воспользоваться 50-летний японский байкер по имени Цзунгу. Мужчина с длинными рыжими волосами долгое время выдавал себя за молодую привлекательную девушку, от имени которой вел свой блог. С помощью приложения на смартфоне Цзунгу менял себе лицо и публиковал фото со своим мотоциклом в соцсетях.
«Девушка-байкерша» успела обзавестись большой армией поклонников, но Цзунгу подвела внимательность. В марте подписчики заметили на одном из снимков странное отражение в зеркале и заподозрили обман. История быстро получила огласку, а местные журналисты выследили байкера и открыли миру его истинное лицо.
Японец не стал отпираться и во всем признался. Мужчина отметил, что всего лишь хотел похвастаться своим мотоциклом, а смотреть на «странного дядю» в интернете бы не стали. Именно поэтому он решил «превратиться» в молодую девушку, чтобы привлечь больше подписчиков.
Несмотря на такую неловкую историю обмана, подписчики байкера на него не обиделись. В комментариях люди отмечали, что из японца получилась очень милая девушка, а его мотоцикл действительно заслуживает внимания. А потому уже через день после разоблачения, Цзунги опубликовал в Twitter новое фото в привычном женском образе, пишет Daily Mail.