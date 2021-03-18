16:24 (мск), источник: RTVi
Тайваньцы начали менять имя на «Лосось» ради бесплатных суши
Власти Тайваня попросили перестать граждан менять имя на «Лосось», чтобы поучаствовать в акции
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По условиям акции, в течение двух дней все, у кого в имени есть китайские иероглифы 鮭魚 (то есть «лосось»), получали бесплатный шведский стол в ресторане для себя и пяти друзей. Те, чье имя созвучно названию рыбы, получали скидку 50%.
По тайваньским законам, каждый гражданин может три раза поменять свое имя.
Чиновники были не в восторге от начавшегося «лососевого хаоса». Госслужащие отметили, что молодежь впустую тратит возможность смены имени, которая может пригодиться в будущем, и создают для властей множество дополнительной бумажной работы.
Местные СМИ поговорили с теми, кто поменял имя. Один из сменивших имя рассказал, что уже поел в ресторане на семь тысяч тайваньских долларов (почти $250). Некоторые рассказали, что собираются изменить имя обратно, после того, как акция закончится.
Среди имен, которые взяли себе любители бесплатной еды, были Лососевый Принц, Невероятно Хорошо Выглядящий Лосось и Жареный Рис С Лососем.