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16:24 (мск), источник: RTVi

Тайваньцы начали менять имя на «Лосось» ради бесплатных суши

Власти Тайваня попросили перестать граждан менять имя на «Лосось», чтобы поучаствовать в акции суши-ресторана. Об этом пишет Guardian.

Источник: CC0/drawsandcooks

По условиям акции, в течение двух дней все, у кого в имени есть китайские иероглифы 鮭魚 (то есть «лосось»), получали бесплатный шведский стол в ресторане для себя и пяти друзей. Те, чье имя созвучно названию рыбы, получали скидку 50%.

Местные СМИ пишут, что около 150 молодых людей обратились в соответствующие госучреждения с просьбой поменять имя, чтобы бесплатно поесть суши.
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По тайваньским законам, каждый гражданин может три раза поменять свое имя.

Чиновники были не в восторге от начавшегося «лососевого хаоса». Госслужащие отметили, что молодежь впустую тратит возможность смены имени, которая может пригодиться в будущем, и создают для властей множество дополнительной бумажной работы.

Местные СМИ поговорили с теми, кто поменял имя. Один из сменивших имя рассказал, что уже поел в ресторане на семь тысяч тайваньских долларов (почти $250). Некоторые рассказали, что собираются изменить имя обратно, после того, как акция закончится.

Среди имен, которые взяли себе любители бесплатной еды, были Лососевый Принц, Невероятно Хорошо Выглядящий Лосось и Жареный Рис С Лососем.

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