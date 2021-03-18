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17:18 (мск), источник: Известия

СК не обнаружил нарушений закона в песне Manizha для «Евровидения»

Нарушений закона в сценическом образе и песне певицы Manizha «Русская женщина», с которой она выступит на конкурсе «Евровидение» нет, сообщили ТАСС в четверг, 18 марта, в правоохранительных органах.

Источник: РИА "Новости"

В Следственном комитете сообщили, что рассмотрят обращение общественников с требованием заблокировать ролик с выступлением певицы.

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«Если в обращении содержатся признаки преступления, тогда оно может быть направлено в следственный орган, и его руководитель вправе инициировать проведение процессуальной проверки. Но в данной ситуации вряд ли такое развитие событий возможно, так как очевидно отсутствие каких-либо признаков противоправной деятельности», — приводит агентство сообщение СК.

Ранее в четверг сообщалось, что в Следственный комитет РФ поступило обращение от общественников с просьбой проверить текст песни певицы Manizha, с которой она будет представлять Россию на конкурсе «Евровидение». По мнению авторов обращения, высказывания в тексте песни носят противоправный характер.

14 марта стало известно, что за три дня ролик Manizha, выложенный на YouTube-канале «Евровидение», собрал 2,8 млн просмотров. 117 тыс. пользователей положительно оценили выступление певицы. Дизлайк поставили 66 тыс. раз.

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9 марта артистка рассказала, что ее композиция посвящена трансформации самоощущения женщины в России в течение нескольких столетий. Manizha отметила, что написала песню 8 марта 2020 года, однако исполнить ее решила только через год. Артистка рассказала, что хочет продемонстрировать щедрость и открытость России на конкурсе «Евровидение».

О том, что Manizha будет представлять Россию на песенном конкурсе, стало известно 8 марта. Певица стала победительницей зрительского голосования.

На участие в конкурсе также претендовали группы «2Маши» и Therr Maitz. В свою очередь российская группа Little Big отказалась представлять Россию на конкурсе.

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