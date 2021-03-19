Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 19 мартаНачало Великого посольства Петра I в Европу, открытие в Петербурге первой в Российской империи станции "скорой помощи" и другие события, которые происходили 19 марта
Фоторепортажи
24Скончался актер Андрей Мягков
10Взрыв в жилом доме в Химках
13:38 (мск), источник: Газета.Ру

Врачи объяснили, почему у 10% вакцинированных не вырабатываются антитела

У 10% людей, сделавших прививку от любой болезни, не вырабатываются антитела, заявили в Роспотребнадзоре. Как объясняют медики, иммунитет к COVID-19 после вакцинации может не формироваться у пациентов с иммунодефицитом, а также у тех, кто проходит иммуноподавляющую терапию. Тем не менее, врачи считают, что даже в этом случае после прививки человек легче перенесет болезнь, если заразится. «Газета.Ru» — о том, почему антитела после вакцинации определяются не у всех.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: Агентство «Москва»

У 10% вакцинированных от COVID-19 (то есть у каждого десятого) не появляется иммунитет к инфекции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Это научный факт, что 10% населения Земного шара, или 10% в любом городе и населенном пункте, не реагируют на вакцинацию. Не только сегодняшними вакцинами [от коронавируса], но это касается практически всех вакцин.
Анна Попова
глава Роспотребнадзора (цитата по т/к «Россия 24»)

Это, однако, не значит, что прививка оказывается полностью бессмысленной, объяснила «Газеие.Ru» инфекционист Зарина Ескендирова. «Да, бывает, что иммунитет не вырабатывается, но все же если человек заболеет тем, от чего прививался, он перенесет болезнь гораздо лучше», — заверила специалист.

Читайте также
Ученые выявили неуязвимые мутации коронавируса

По ее словам, на слабую реакцию организма на вакцинацию влияет множество факторов. «Начиная с того, как была сохранена вакцина до индивидуальных особенностей организма», — уточнила врач.

Терапевт-пульмонолог Марина Казакова разъяснила, что чаще всего такой «особенностью» является иммунодефицит — серьезная патология, при которой перестают работать одно или сразу несколько звеньев иммунной защиты организма от инфекций.

«Также есть люди, которые находятся на терапии, подавляющей иммунный ответ. Назначаются они при таких аутоиммунных заболеваниях, как рассеянный склероз, ревматоидный артрит, красная волчанка, воспалительные заболевания кишечника, после трансплантации органов», — подчеркнула медик.

Кроме того, по ее словам, иногда иммунитет все же формируется, но его попросту не могут зафиксировать тест-системы. Ведь помимо гуморального (антительного) существует также клеточный иммунитет, который проверить довольно сложно, объяснила Казакова.

«Клеточный иммунитет играет ключевую роль. Также важно значение макрофагов (клетки, способные к активному захвату и перевариванию бактерий — “Газета.Ru”), которые первыми вступают в борьбу с вирусом на уровне врожденного иммунитета, задолго до того, как образуются антитела», — уточнила иммунолог Елена Чурина.

Читайте также
Врачи рассказали о правилах вакцинации от коронавируса для аллергиков

По ее словам, данные клетки выполняют роль «спецназа» — они защищают организм от первичного внедрения патогена. «Они не разбираются сначала, хороший это патоген или плохой, они просто его уничтожают. И только потом они берут фрагмент инфекции и несут его в лимфоузлы, где уже вырабатываются антитела», — отметила собеседница издания. По словам Чуриной, отсутствие антител может свидетельствовать об очень сильной первичной иммунной системе.

В то же время исполняющий обязанности директора ФГБУ «НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева» Минздрава РФ Дмитрий Лиознов порекомендовал россиянам, у которых после вакцинации от COVID-19 не образовалось достаточное количество антител, сделать дополнительную прививку.

«Единственная сложность — у нас пока нет критериев, на основе которых мы должны прививать тех, кто переболел», — уточнил он в своем докладе на XXIII конгрессе педиатров России.

Необходимость повторной вакцинации от коронавируса зависит от уровня иммуноглобулина в крови, от клеточного ответа организма, а также от ряда других факторов, заметил эксперт. А вот по мнению Анны Поповой, пациентам также необходимо обратиться к врачу с целью разработать «специальные схемы иммунизации».

Глава Роспотребнадзора уверена, что в случае реального отсутствия антител к коронавирусу после вакцинации защитить таких людей может лишь коллективный иммунитет.

«Здесь главное, чтобы общая часть населения в стране была защищена. И тогда те 10%, которые не могут выработать иммунитет, тоже окажутся защищены ровно потому, что вирусу негде будет распространиться, — заявила глава Роспотребнадзора.

Инфекционист Зарина Ескендирова подтверждает: вакцинация — лучший способ победить распространение инфекции. «Другого выхода нет — либо вакцина, либо сама болезнь. Единственный вариант обезопасить себя от ковида — тотальное самоизолирование. Вот так банально», — заключила медик.

Александра Ефимова

 Эхо 90-х: россиянки стали меньше рожать
Один к десяти: у кого после вакцинации от ковида нет антител
В Кремле оценили возможные форматы диалога Путина и Байдена
Банк России повысил ставку впервые с 2018 года
Бывший посол заявил о «конце эпохи» в отношениях России и США
Россия предупредила Боснию об ответе на сближение с НАТО
Как закон о валежнике обернулся уголовными делами
США предупредили о «цунами» из цикад
Американец нашел гигантский зуб мегалодона
Gnezdo.ru
5 секретов, почему женщины СССР выглядели идеально
Теперь в армию могут забрать в течении суток
Ученый показал, куда человек попадает после смерти
Жесткий фильм про войну: только для взрослых
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Британцы не смолчали на высказывание Байдена о Путине
УЕФА отреагировал на отказ арбитра Карасева вставать на колено
Авто
Новый бюджетный «Рено» запатентовали в России Похоже, французская марка готовится к дебюту нового «Сандеро» на нашем рынке
Товары для дома
Дом в доме: обустраиваем современную детскую комнату
Как снизить шум за компьютером и работать с комфортом
Как поддерживать в доме порядок, когда на улице грязь
Как продлить жизнь ковров (и лучшие способы держать их в чистоте)
Популярные темы на «Детях»
Забавные картинки 341
Обязанности хозяина дома 169
Подскажите кто был доволен тактичностью врача, с которым можно прийти выбрать д 126
Дороги, которые мы выбираем. Абхазия. 118
Дом
60 млн за двушку в доме, где жил Александр Солженицын
7 удачных примеров оформления узкой прихожей
6 ошибок в интерьере, которые мешают вам отдыхать дома
Убираем зимние вещи так, чтобы они радовали и в следующем сезоне
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь