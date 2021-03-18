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21:14 (мск), источник: Известия

Для интернета вещей не нашлось оборудования

Госкомиссия по радиочастотам планирует выделить дополнительные частоты в диапазонах 301,125−305,825 МГц, 337,125−341,825 МГц, 343−344 МГц и 390−394 МГц для интернета вещей. Об этом говорится в материалах к заседанию ГКРЧ, которое должно пройти в ближайшее время. С документом ознакомились «Известия».

Источник: Известия

Частотный ресурс выделяется на 10 лет неопределенному кругу лиц. Однако пользоваться им смогут только те, кто будет развертывать сети IoT на оборудовании отечественного происхождения, включенного в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции, сказано в документах.

Пока в России нет отечественного оборудования интернета вещей в указанных частотах, говорят опрошенные «Известиями» игроки рынка и эксперты. Впрочем, в «Ростехе» сообщили, что есть возможность адаптировать существующие наработки госкорпорации при наличии достаточного спроса.

Названные частотные ресурсы могут использоваться там, где не требуется передача больших объемов информации или сверхмалые задержки — датчики, которые работают редко, передают несколько байт данных раз в час, день или неделю, сказал аналитик агентства MForum Analytics Алексей Бойко.

Датчики смогут собирать информацию со счетчиков электричества в садовых некоммерческих товариществах или в многоэтажках, а также использоваться для управления освещением, контроля уровня тепла, горячей и холодной воды.

Во время загрузки произошла ошибка.
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