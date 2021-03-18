Для интернета вещей не нашлось оборудования

Частотный ресурс выделяется на 10 лет неопределенному кругу лиц. Однако пользоваться им смогут только те, кто будет развертывать сети IoT на оборудовании отечественного происхождения, включенного в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции, сказано в документах.
Пока в России нет отечественного оборудования интернета вещей в указанных частотах, говорят опрошенные «Известиями» игроки рынка и эксперты. Впрочем, в «Ростехе» сообщили, что есть возможность адаптировать существующие наработки госкорпорации при наличии достаточного спроса.
Названные частотные ресурсы могут использоваться там, где не требуется передача больших объемов информации или сверхмалые задержки — датчики, которые работают редко, передают несколько байт данных раз в час, день или неделю, сказал аналитик агентства MForum Analytics Алексей Бойко.
Датчики смогут собирать информацию со счетчиков электричества в садовых некоммерческих товариществах или в многоэтажках, а также использоваться для управления освещением, контроля уровня тепла, горячей и холодной воды.