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20:54 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые выяснили, что Арктика снова может стать зеленой

Когда-то на ней была пышная растительность

Источник: Reuters

Исследователи из Университета Колорадо в Боулдере проанализировали ДНК растений, извлеченных из озерных отложений в Арктике, и обнаружили, что ареал некоторых кустарников за 100 тысяч лет сместился на 400 километров к югу.

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Ученые впервые получили достоверные факты того, что, например, карликовая береза и другие кустарники арктической тундры раньше зеленели на северных территориях, но из-за изменений климата были вынуждены «переехать» южнее.

Ранее ученые проводили идентификацию древних растений на основе окаменелой пыльцы, которая сохраняется в отложениях. Но такой метод считается слишком обобщенным, так как пыльца легко разносится ветром и не остается на одном месте. Новая методика позволила специалистам извлечь ДНК тканей растений непосредственно из осадка и определить, какие виды растений произрастали раньше в конкретном регионе в определенный момент времени.

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Именно благодаря новому методу исследования исследователи смогли определить, когда и насколько зеленой была Арктика. Эти данные позволяют не только лучше узнать прошлое нашей планеты, но и сделать прогноз на ее будущее. Исходя из данных о том, что арктический регион начинает нагреваться все быстрее, специалисты предполагают, что растения, которые когда-то росли на этой территории, начнут «возвращаться». Поэтому Арктика может снова стать зеленой, пишет Phys.org со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Екатерина Гура

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