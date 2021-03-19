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01:26 (мск), источник: Известия

ВОЗ отказалась от версии лабораторного происхождения коронавируса

Версию происхождения коронавирусной инфекции в лаборатории можно назвать маловероятной. Об этом в четверг, 18 марта, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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Источник: Reuters

«Мы хотим представить полный, точный и научный отчет высочайшего уровня, поэтому этот процесс займет некоторое время», — отметил глава группы китайских специалистов, работавшей с миссией организации в Ухане, Лян Ваньнянь в интервью Global Times.

Он добавил, что получить нужную информацию удалось благодаря консенсусу между китайскими и иностранными специалистами.

Ранее экспертная группа ВОЗ, отправленная в Ухань для выявления причин распространения коронавируса, выдвинула четыре версии попадания инфекции к человеку. По мнению вирусологов, это могло произойти от животного, промежуточного звена, замороженных продуктов, а также из-за утечки в лаборатории, уточняет kp.ru.

Специалисты ВОЗ прибыли в китайский город Ухань 14 января. Согласно действующим правилам КНР, эксперты находились на карантине две недели. В это время они проводили консультации с китайскими специалистами по видеосвязи. Пройдя обязательный карантин, 31 января группа специалистов ВОЗ посетила рынок в Ухане. 7 февраля специалисты заявили о первых результатах работы, отметив, что нашли на рынке «важные подсказки», которые помогут в проведении дальнейшего расследования.

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