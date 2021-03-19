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01:38 (мск), источник: Известия

Эксперты назвали самые востребованные профессии в сфере ЖКХ

В топ самых востребованных рабочих профессий в ЖКХ в России в 2021 году вошли слесарь-сантехник (средняя зарплата 18 830 рублей), электрогазосварщик (21 тыс. рублей), дворник (15 240 рублей), слесарь аварийно-восстановительных работ (16 670 рублей) и кочегар (17 860 рублей). При этом наибольшее количество откликов получают вакансии уборщиков/уборщиц, ревизоров, диспетчеров, электриков и дворников. Об этом свидетельствуют данные исследования «VK Работа».

Источник: РИА "Новости"

Средняя зарплата специалистов ЖКХ в России в марте 2021 года составила 16 760 рублей. При этом самыми высокооплачиваемыми специалистами стали штукатур-маляр (50 830 рублей), ревизор (50 тыс. рублей) и старший диспетчер (47 500 рублей).

В целом на вакансии в ЖКХ в России откликаются и мужчины, и женщины: перевес в сторону первых составляет всего 6%. При этом в Санкт-Петербурге и Казани в профессии, наоборот, преобладают мужчины: их откликов на 47% больше. Большинство — 87% — выходит в эту сферу на полный рабочий день.

Чаще всего на вакансии в ЖКХ откликаются люди в возрасте 45 лет и старше. На втором месте — представители возрастной группы 35−44 года, за ними — 18−24 года. Меньше всего вакансиями в ЖКХ интересуются специалисты 24−34 лет. Что касается образования, в этой сфере преобладают соискатели, окончившие вузы: их откликов на 58% больше, чем людей со средним специальным образованием.

В рамках исследования «VK Работы» были проанализированы более 3 тыс. вакансий и 2600 анкет соискателей в сфере ЖКХ по всей России.

В конце декабря россияне назвали самые перспективные виды деятельности в 2021 году. Это сферы IT, медицины и строительства. Наименее востребованными сферами граждане сочли предпринимательство и финансы, промышленность и биотехнологии.

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