01:38 (мск), источник: Известия
Эксперты назвали самые востребованные профессии в сфере ЖКХ
В топ самых востребованных рабочих профессий в ЖКХ в России в 2021 году вошли
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Средняя зарплата специалистов ЖКХ в России в марте 2021 года составила 16 760 рублей. При этом самыми высокооплачиваемыми специалистами стали
В целом на вакансии в ЖКХ в России откликаются и мужчины, и женщины: перевес в сторону первых составляет всего 6%. При этом в
Чаще всего на вакансии в ЖКХ откликаются люди в возрасте 45 лет и старше. На втором месте — представители возрастной группы 35−44 года, за ними — 18−24 года. Меньше всего вакансиями в ЖКХ интересуются специалисты 24−34 лет. Что касается образования, в этой сфере преобладают соискатели, окончившие вузы: их откликов на 58% больше, чем людей со средним специальным образованием.
В рамках исследования «VK Работы» были проанализированы более 3 тыс. вакансий и 2600 анкет соискателей в сфере ЖКХ по всей России.
В конце декабря россияне назвали самые перспективные виды деятельности в 2021 году. Это сферы IT, медицины и строительства. Наименее востребованными сферами граждане сочли предпринимательство и финансы, промышленность и биотехнологии.